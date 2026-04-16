업스테이지, 기업가치 1조 유니콘 등극

인공지능(AI) 스타트업 업스테이지가 국내 생성형 AI 기업 처음으로 기업가치 1조원 이상의 비상장사인 유니콘에 올랐다.



업스테이지는 1800억원 규모 시리즈 C 1차 투자를 유치하며 기업가치 1조원 이상을 인정받았다고 15일 밝혔다. 국내 AI 반도체 스타트업 리벨리온과 퓨리오사AI가 앞서 유니콘 기업에 오른 바 있지만 AI 소프트웨어 기업이 유니콘이 된 건 처음이다. 김성훈(사진) 업스테이지 대표는 “이번 투자는 업스테이지가 국가대표 AI 개발사로서 걸어온 여정과 성과에 대한 시장의 확신을 보여주는 것”이라며 “한국을 넘어 글로벌 시장에서도 경쟁력 있는 자체 AI 모델을 고도화해 단순 기업가치가 아닌 매출로 증명하는 기업이 되겠다”고 말했다.



업스테이지는 자사 거대언어모델(LLM) ‘솔라’와 문서처리 AI ‘도큐먼트 파스’를 기반으로 매년 130% 이상 매출을 늘리고 있다. 과학기술정보통신부가 추진하는 독자 AI 파운데이션 모델(독파모) 사업 2단계에 진출해 국가대표 AI 경쟁에도 참여하고 있다.



이번 추가 투자 유치로 업스테이지 누적 투자금은 4000억원에 달한다. 업스테이지는 2020년 창업 이후 시드 투자를 시작으로 2021년 시리즈 A(316억원), 2024년 시리즈 B(1000억원), 2025년 시리즈 B 브리지(620억원) 등 매 라운드 대규모 투자를 유치했다.



업스테이지는 이번에 확보한 대규모 자금을 독파모 등 AI 모델 고도화를 위한 그래픽처리장치(GPU) 인프라 확충에 투입하기로 했다. 국내외 우수 인재를 영입하고, 미국·일본 등 해외 시장 판로 개척에도 집중할 계획이다.

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