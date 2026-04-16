[이코노 브리핑] 코픽스 하락… 주담대 금리 소폭 내린다 외

코픽스 하락… 주담대 금리 소폭 내린다

은행권 주택담보대출 변동금리 기준이 되는 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)가 소폭 하락 전환했다. 15일 은행연합회에 따르면 3월 신규취급액 기준 코픽스는 2.81%로 전월(2.82%) 대비 0.01%포인트 하락했다. 지난 2월 0.05%포인트 반등했다가 한 달 만에 다시 하락 전환한 것이다. 잔액 기준 코픽스는 2.85%로 전월과 같은 수준을 유지했다. 코픽스는 국내 8개 은행이 조달한 자금의 가중평균금리로, 은행이 취급한 예·적금과 은행채 등 주요 수신상품의 금리가 인상·인하함에 따라 상승·하락한다.

Npay 포인트 ‘안전 인센티브’로 인기

네이버페이(Npay) 포인트가 현대제철과 LS일렉트릭 등 건설·제조 산업 현장에서 근로자 안전수칙 준수에 따른 인센티브 수단으로 도입돼 호응을 얻고 있다. 15일 네이버페이에 따르면 두 회사 근로자가 안전수칙 준수, 안전교육 이수, 무사고 달성 등 안전 활동에 참여할 때마다 ‘안전 인센티브’를 네이버페이 포인트로 전환해 온오프라인 가맹점에서 사용할 수 있다.

KB금융, 6억 규모 사회공헌사업 추진

KB금융그룹은 경찰청과 함께 보이스피싱 예방과 고령 운전자 안전 지원 등을 위해 총 6억원 규모의 사회공헌 사업을 추진한다고 15일 밝혔다. 양 기관은 전국 19개 운전면허시험장에 도입된 운전능력진단시스템과 연계해 고령 운전자의 페달 오조작 방지 장치 설치를 지원한다. KB금융은 보이스피싱 피해자를 위해 전문기관과 연계한 심리 상담 및 의료 프로그램도 지원할 계획이다.

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