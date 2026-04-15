플라스틱 빨대, 버리지 마세요…다양하게 활용할 수 있습니다

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많은 사람들이 카페나 배달 음식과 함께 받은 플라스틱 빨대를 아무 생각 없이 버리고 있다.

하지만 이 작은 물건 하나가 일상 속에서 생각보다 다양하게 활용될 수 있다는 사실을 아는 사람은 많지 않다.

15일 업계 관계자에 따르면 간단한 재활용 아이디어만으로도 생활의 편리함을 높이고, 불필요한 소비를 줄이는 데 큰 도움을 줄 수 있다.

우선 가장 실용적인 활용법은 전선 정리다. 이어폰이나 휴대폰 충전 케이블은 쉽게 엉키고 단선되기 쉬운데, 빨대를 이용하면 이런 문제를 간단하게 해결할 수 있다.

빨대를 적당한 길이로 잘라 케이블을 끼워 넣으면 정리가 깔끔하게 되며, 제품 수명을 늘리는 역할도 한다.

또 여행 시 화장품 소분 용기로 활용할 수 있다. 스킨, 로션, 샴푸 등을 빨대에 넣은 뒤 양 끝을 열로 막으면 간단한 휴대용 용기가 완성된다.

별도의 공병을 구매하지 않아도 되어 비용 절약은 물론, 짐을 최소화할 수 있다.

주방에서도 빨대는 유용하게 쓰인다. 예를 들어 딸기 꼭지를 제거할 때 빨대를 아래에서 위로 밀어 넣으면 손쉽게 제거할 수 있어 시간을 절약할 수 있다.

뿐만 아니라 과자 봉지나 식재료 봉지를 밀봉할 때 빨대를 이용해 고정하면 내용물이 눅눅해지는 것을 방지할 수 있다.

빨대는 청소 도구로도 활용 가능하다. 창틀이나 키보드 사이처럼 손이 닿기 어려운 좁은 공간을 청소할 때 빨대를 활용하면 먼지를 쉽게 제거할 수 있다.

특히 끝을 사선으로 잘라 사용하면 흡입력이 높아져 더욱 효과적인 청소가 가능하다.

또 빨대를 이용해 물감을 불어 그림을 그리는 ‘불기 그림’ 놀이는 아이들과 함께하는 놀이 도구로도 사용이 가능하다.

이밖에 연약한 식물 줄기를 지지할 때 빨대를 잘라 지지대로 사용하면 식물이 곧게 자라도록 도와주고 작은 양의 액체를 옮기거나, 임시로 물을 빨아 올리는 도구로 활용할 수 있어 야외 활동 시에도 유용하다.

이처럼 플라스틱 빨대는 단순히 한 번 쓰고 버리는 물건이 아니라, 다양한 방식으로 재활용이 가능한 유용한 생활 아이템이다. 무심코 버리기보다는 한 번 더 활용하는 습관을 들인다면, 생활비 절약은 물론 환경 보호에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다.

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