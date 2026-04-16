[재미로 보는 오늘의 운세] 4월 16일 (목요일) 58년생, 화가 굴러 복이 되는 운세

96년생: 일을 기다리지 말고 먼저 나서라. 84년생: 사리사욕 버리고 인정 베풀어라. 72년생: 내정간섭을 하지말자. 60년생: 힘으로만 밀어붙이면 깨진다. 48년생: 당면한 과제를 마무리 하자. 36년생: 가족에 갈등의 소지가 있다.

97년생: 실천에 어려울 때는 관망하자. 85년생; 그간 쌓아온 일 이루어진다. 73년생: 여인과의 다툼을 조심하라. 61년생: 열과성을 다하면 좋은결과가 있다. 49년생: 지나친 흥분은 건강에 해롭다. 37년생: 우후죽순처럼 일을 널리지 말자.

98년생: 제대로 알지 못하면 관여 말자. 86년생: 실업자는 직장 얻어 일하게 된다. 74년생: 일을 함께 도모하는 것이 어렵다. 62년생: 현재는 심리적 안정이 중요하다. 50년생: 스스로 선택한 삶을 살아가자. 38년생: 문단속을 철저히 하자.

99년생: 감기도 가볍게 넘어가서 좋다. 87년생: 기쁜 소식 듣고 어리둥절하다. 75년생: 기분이 나쁠때 분위기를 바꾸자. 63년생: 시작한 일 기분 좋게 끝내자. 51년생: 일이 유용한 것인가를 판단하라. 39년생: 집안에 우환이 생길 수 있다.

00년생: 발전의 시기니 발사의 개혁도 필요하다. 88년생: 유익한 일 내 것이 되지는 못한다. 76년생: 신속하고 정확하게 결정하자. 64년생: 일에 대한 성취도는 좋다. 52년생: 몸을 움직임을 신중히 하자. 40년생: 투자는 일찌감치 포기하자. 28년생: 때로는 변화하는 것이 필요할 때도 있다.

01년생: 신문 정보지에서 매매 전세 돈융통이 성사된다. 89년생: 배신수 따르니 미리 방책을 세우라. 77년생: 내실은 있으나 성장이 미미하다. 65년생: 돈의 위력을 강한것을 느낀다. 53년생: 나의 일을 남이 가로챈다. 41년생: 새것만 찾는다고 좋은것은 아니다. 29년생: 실패해도 다시 일어서는 운이다.

02년생: 대인관계에 원만히 하고 한발 양보하면 득이다. 90년생: 심신 편하지 못하니 들뜨기 쉽다. 78년생: 한결같은 모습을 유지해야 길하다. 66년생: 충실하는 생활자세로 임하자. 54년생: 투자는 충분히 생각하고 결정하자. 42년생: 비명이라도 지르고 싶은 심정이다. 30년생: 신규업은 오랜 시일이 요구된다.

03년생: 새로운 분야에 손 대보는 운이다. 91년생: 옛것에 너무 얽매이지 마라. 79년생: 사람에게 있어서 궁합은 중요하다. 67년생: 일을 추진하면 실패가 온다. 55년생: 윤곽을 파악한 후에 진행하자. 43년생: 차길조심 등산길 조심하자. 31년생: 문제의 핵심을 정확히 인지하자.

04년생: 지나간 일에 후회한들 아무 소용이 없다. 92년생: 금전관계가 수월해지는 시기이다. 80년생: 빛을 발하고 싶은 운이다. 68년생: 큰 이익은 기대하기 어렵다. 56년생: 기회를 만들수 있는 운세다. 44년생: 매매는 매수자가 나온다. 32년생: 중요한 사실은 타인이 먼저아네.

05년생: 시일이 지나면 성사되니 끈기를 가지고 가다려라. 93년생: 믿던 사람 중상모략으로 다툼 수. 81년생: 심중히 처리하면 늦게풀린다. 69년생: 돈 때문에 손상이 발생한다. 57년생: 타인의 판단을 따르는 것이 좋다. 45년생: 선구자적인 역할을 하자. 33년생: 잘 아는 것일수록 꼼꼼히 살펴보라.

06년생: 음식업 식품업 숙박업 편의점은 매출이 호전된다. 94년생: 금전 손재수 생겨 고민에 빠진다. 82년생: 고집으로 불화가 발생한다. 70년생: 자기 도취에 빠지지 말자. 58년생: 화가 굴러 복이 되는 운세다. 46년생: 목적한 바에 대해 다시 인식하자. 34년생: 나서야 할 곳은 장애가 있구나.

95년생: 가까운 사람과 금전문제로 다툴 수. 83년생: 적당히 시기를 맞춰 이동하자. 71년생: 말을 무작정 믿었다가 손해본다. 59년생: 상대에 따라 대응방법을 달리하자. 47년생: 건강에 적신호가 들어온다. 35년생: 기운이 용솟음치는 운세다.

백운철학원

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