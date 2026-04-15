또 침몰한 로힝야족 난민선, 250명 실종…유엔 "해결책 없는 비극"

미얀마 로힝야족 난민과 방글라데시인 등을 태우고 항해하던 난민선이 인도 인근 해상에서 침몰해 250여명이 실종됐다.

15일(현지시간) AFP 통신 등에 따르면 유엔난민기구(UNHCR)는 전날 성명에서 “방글라데시 남동부 콕스바자르 테크나프에서 출발해 말레이시아로 가던 트롤선(어선)이 침몰한 것으로 알려졌다”고 밝혔다.

방글라데시 콕스바자르 로힝야족 난민촌. AP연합

이 사고로 배에 타고있던 로힝야족 난민과 방글라데시인 등 250명이 실종된 것으로 추정됐다. 사고 선박은 280명가량을 태운 채 지난 4일 방글라데시에서 출발한 것으로 파악됐으나, 정확한 사고 발생 시간은 확인되지 않았다. UNHCR은 강풍이 불고 파도가 거친 상황에서 과밀 탑승 등으로 인해 사고가 났고, 실종자 중에 어린이도 포함돼 있다고 설명했다.

앞서 방글라데시 해안경비대는 지난 9일 자국 선박 한 척이 인도 영토인 안다만니코바르 제도 인근 해상에서 드럼통과 통나무를 붙잡고 있던 9명을 구조했다고 밝힌 바 있다. 구조된 이들은 침몰 선박에 탑승했던 것으로 추정된다. 생존자인 라피쿨 이슬람은 AFP에 인신매매범들이 말레이시아에서 일자리를 주겠다고 해서 배를 탔다며 “여러 명이 트롤선 내 구금 구역에 갇혀 있었고 일부는 그곳에서 사망했다”고 밝혔다. 그는 “깊은 바다에서 한 선박에 구조되기까지 36시간가량 표류했다”고 덧붙였다.

로힝야족은 미얀마에 거주하던 이슬람계 소수민족으로 불교도가 대부분인 미얀마에서 오랫동안 탄압받아왔다. 미얀마 군부는 2017년 이런 로힝야족에 대한 대대적 소탕작전에 나섰고, 이에 73만명에 달하는 난민이 인근 방글라데시로 피난했다.

이후 방글라데시의 로힝야족이 직업을 구하기 위해 말레이시아 등지로 인신매매 조직 등을 통해 밀입국을 시도하다가 사고로 사망하거나 실종되는 사례가 잇따르고 있다. 인신매매 조직은 이들로부터 1인당 통행료로 최대 3500달러(약 513만원)를 받는 것으로 전해졌다. 그러나 낡은 배에 지나치게 많은 이들을 태웠다가 사고가 속출하고 있다. 지난해에도 5000명이 넘는 로힝야족이 미얀마나 방글라데시에서 난민선에 탔으며 이들 가운데 600여명이 사망하거나 실종된 것으로 전해졌다. UNHCR와 국제이주기구(IOM)는 공동 성명에서 “이번 비극은 장기화한 난민 생활로 발생한 참혹한 인명 피해”라며 “로힝야족을 위한 해결책이 여전히 없다는 사실을 여실히 보여준다”고 지적했다.

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