코스피, 미·이란 2차 협상 기대감에 6,000선 안착

코스피가 15일 미국과 이란 간 2차 종전 협상에 대한 기대감에 2%가량 올라 6,000선에 안착했다.

이날 코스피는 전장보다 123.64포인트(2.07%) 오른 6,091.39에 거래를 마감했다.

15일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 종가가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 134.13포인트(2.07%) 상승한 6091.39, 코스닥은 30.55포인트(2.72%) 오른 1152.43로 장을 마쳤다. 원·달러 환율은 전 거래일보다 6.4원 내린 1474.8원에 거래되고 있다.

지수는 전장 대비 173.85포인트(2.91%) 상승한 6,141.60으로 출발해 한때 6,183.21까지 올랐다.

이로써 코스피는 전날 장중 6,000선을 재돌파한 데 이어 미-이란 전쟁 발발 직전 거래일인 지난 2월 27일(6,244.13) 이후 처음으로 종가 기준으로도 6,000대를 기록했다.

서울 외환시장에서 오후 3시 30분 기준 달러 대비 원화 환율은 전날보다 7.0원 내린 1,474.2원을 나타냈다.

유가증권시장에서 외국인은 5천520억원을 순매수하며 이틀 연속 '사자'를 이어갔다. 반면에 개인과 기관은 각각 9천384억원, 209억원을 순매도했다.

외국인은 코스피200선물시장에서도 5천603억원 매수 우위였다.

간밤 뉴욕증시는 3대 주가지수가 일제히 상승했다.

14일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 317.74포인트(0.66%) 오른 48,535.99에 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 81.14포인트(1.18%) 상승한 6,967.38, 나스닥 종합지수는 455.35포인트(1.96%) 뛴 23,639.08에 장을 마쳤다.

특히 S&P500 지수는 중동 전쟁이 발발하기 이전 수준까지 주가를 회복했다.

미국과 이란이 이르면 이틀 내로 다시 대면 협상을 재개할 수 있다고 도널드 트럼프 미국 대통령이 시사하면서 종전 기대감이 투자심리를 자극했다.

트럼프 대통령은 폭스비즈니스와의 인터뷰에서 미국과 이란의 전쟁이 "내 생각엔 거의 끝나가는 것 같다. 그것이 종료되는 상태에 아주 근접했다고 본다"고 말했다.

같은 날 미 일간 뉴욕포스트와의 전화 인터뷰에서는 "당신은 정말이지 거기(이슬라마바드에) 머물러야 한다"며 "왜냐하면 향후 이틀 안에 뭔가 일어날 수도 있고, 우리가 그곳으로 갈 가능성이 더 커졌기 때문"이라고 말했다.

국내 증시도 이런 흐름을 이어받아 반도체 대형주를 중심으로 상승했다.

삼성전자[005930]는 2.18% 오른 21만1천원, SK하이닉스는 2.99% 뛴 113만6천원에 거래를 마쳤다. SK하이닉스는 장중 117만3천원까지 올라 역대 최고가를 경신했다.

나머지 시가총액 상위종목 중 현대차[005380](3.36%), LG에너지솔루션[373220](2.00%), SK스퀘어[402340](3.91%)는 올랐고, 한화에어로스페이스[012450](-0.92%), HD현대중공업[329180](-0.94%)은 내렸다.

업종별로 보면 건설(5.98%), 기계·장비(3.16%), 전기·전자(2.36%) 등은 상승했고, 증권(-1.87%), 종이·목재(-1.02%) 등은 떨어졌다.

대신증권[003540] 이경민 연구원은 "미-이란 종전 협상 기대 속 위험선호 심리가 회복됐다"며 "아울러 실적·수주 모멘텀(동력)이 부각되면서 업종별 차별화 장세가 나타났다"고 분석했다.

코스닥 지수는 전장보다 30.55포인트(2.72%) 상승한 1,152.43에 장을 마쳤다.

지수는 전장 대비 18.74포인트(1.67%) 오른 1,140.62로 시작해 상승 폭을 키웠다.

코스닥 시장에서 외국인과 기관은 각각 1천225억원, 1천564억을 순매수했다. 개인은 2천382억원을 순매도했다.

에코프로[086520](2.57%), 알테오젠[196170](5.67%), 에코프로비엠[247540](2.38%), 삼천당제약[000250](6.73%) 등 대부분 시가총액 상위주가 상승했다.

이날 유가증권시장과 코스닥 시장의 거래대금은 각각 31조3천650억원, 15조6천819억원으로 집계됐다.

대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 메인마켓 거래대금은 총 19조8천630억원이다.

<연합>

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