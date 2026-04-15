민원매니저·행정지원관…달라지는 시·군 서비스

처리가 까다롭고 복잡한 민원을 해결하기 위한 경기도 일선 시·군의 행보에 속도가 붙었다. 숙련된 전문가가 민원 접수부터 부서 간 이견 조율, 안내, 처리까지 도맡으면서 시민들의 호응 역시 커지고 있다.

15일 각 지방자치단체에 따르면 수원시는 복합민원 해결을 위해 팀장급 베테랑 공무원들을 ‘민원매니저’로 지정, 이달 13일부터 건축·토목 분야의 개발행위허가 등 인허가 상담을 일대일로 지원하고 있다.

수원시 행정복지센터에 설치된 시민 민원함. 수원시 제공

이들은 여러 부서에 걸쳐 있어 처리가 까다로운 복합민원이 발생하면 투입돼 이른바 ‘민원 핑퐁’을 예방한다. 직접 관련 부서에 자료 제출을 요구하고, 처리 순서를 바꾸는 등 권한도 주어졌다.

수원시는 기존 ‘민원후견인제’까지 포괄해 조만간 9종의 복합민원 원스톱 서비스를 운영할 예정이다. 이밖에 수원시에선 경찰 출신 인력이 악성 민원에 대응하는 ‘특이민원전문관제’도 시행 중이다.

이천시청

이천시 역시 14일부터 건축·토목·농정 분야에 ‘행정지원관’을 배치해 행정 효율성을 높이고 있다. 읍·면 지역에 거주하는 주민들이 인허가 등 기술 검토가 필요한 민원 해결을 위해 행정복지센터를 방문해도 담당 공무원의 출장 등으로 상담받지 못하는 사례가 빈번하기 때문이다.

실무 경험이 풍부한 행정지원관들은 10개 읍·면을 순회하면서 근무한다. 덕분에 시민들의 민원 처리 시간도 크게 줄어들 것으로 기대를 모은다.

용인시청

용인시는 개방형 직위인 ‘시민소통관’을 운영 중이다. 집단 민원과 시정 갈등을 중재하고 진단하는 역할을 맡는다.

성남시청

성남시는 ‘시민옴부즈맨’을 통해 공무원이 아닌 외부 전문가가 시민 입장에서 민원을 재검토하도록 했다. 외국인 시민의 임산부 지원 제외 문제를 발견하고 조례 개정을 권유하거나, 불합리한 도로점용료 산정 방식을 개선하는 등 행정 허점을 보완하는 역할을 한다.

해당 지자체들에선 부서 간 떠넘기기 현상을 예방해 민원 처리 속도와 효율성이 증대됐다는 평가가 나온다.

한 지자체 관계자는 “전문가들이 상담을 주도해 시민들의 행정 문턱을 낮추는 효과가 있다”며 “특히 현장으로 찾아가는 행정이 가능해 지역 간 서비스 격차를 해소하고 주민들의 실질적 고충을 청취할 수 있다”고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지