전북 청년 월 평균 임금, 기대 못미쳐… 전북연구원 “일자리 질이 청년 정주 결정”

전북 청년들이 지역에 정착하기 위한 핵심 조건으로 ‘양질의 일자리’와 ‘지역의 미래 발전 가능성’을 꼽은 것으로 나타났다. 단순한 일자리 수 확대보다 임금, 근로 시간, 성장 기회가 보장되는 일자리의 질이 정주를 결정짓는 핵심 요소라는 분석이다.

이 같은 결과는 전북연구원이 도내 청년 500명을 대상으로 지난 해 9∼10월 실시한 ‘전북 청년의 일자리 질 인식과 정주 여건 개선 방향’ 조사에서 확인됐다. 연구원은 청년층의 가치관이 소득과 삶의 질, 성장 가능성 중심으로 다변화되면서 기존의 일자리 정책만으로는 지역 정착을 유도하기 어렵다고 진단했다.

조사에 따르면 전북 청년의 월 평균 임금은 293만8000원이었지만, 희망 임금은 369만2000원으로 75만원 가량의 격차가 존재했다. 이는 현재 일자리의 보상 수준이 생활비나 노동 강도 대비 충분하지 않다는 인식을 반영한 것으로 풀이된다.

일자리 만족도에서도 이러한 경향은 뚜렷하게 나타났다. ‘고용 안정성’은 5점 만점에 3.82점으로 비교적 높았지만, ‘임금 수준’(3.05점), ‘역량 개발’(3.05점), ‘경력 향상’(3.11점) 등 미래 지향적 요소는 평균(3.28점)을 밑돌았다. 안정성은 확보됐지만 성장과 보상 측면에서는 여전히 한계가 있다는 의미다.

근로환경 개선 요구도 분명했다. 청년들의 주당 평균 근로 시간은 42.3시간이었으며, 절반 이상인 50.1%가 ‘주 40시간 근무’를 희망했다. 유연근무제 도입률은 27.0%에 그쳤지만, 시간선택제(30.6%)와 시차출퇴근제(23.8%)에 대한 수요가 높아 일과 삶의 균형을 중시하는 흐름이 반영됐다.

정주 조건과 관련해서는 ‘지역의 발전 가능성’(55.4%)이 가장 중요한 요소로 꼽혔고, 이어 ‘직장 등 생업 공간’(52.8%)이 뒤를 이었다. 이는 청년들이 단순히 현재 일자리 유무를 넘어 지역의 장기적인 성장성과 미래 비전을 중요하게 고려하고 있음을 보여준다.

주거 분야에서는 초기 자금 부담을 줄이기 위한 정책 수요가 높았다. ‘목돈 대출 지원’(64.4%)과 보증금 보호 강화(42.3%)가 주요 요구로 나타나, 안정적인 정착을 위한 주거 안전망 확보가 시급한 과제로 지목됐다.

전북연구원은 이러한 조사 결과를 바탕으로 청년 정책의 방향 전환이 필요하다고 제언했다. 특히, 소득·생계 안정을 위한 자산 형성 지원과 워라밸 중심의 유연근무 특전, 일자리-주거 연계 모델 구축, 성장 중심 청년을 위한 직무 교육과 일자리 정보 네트워크 강화 등 ‘맞춤형 3대 정책 모델’을 제시했다.

전희진 책임연구위원은 “청년 유출을 막기 위해서는 단순한 일자리 공급을 넘어 소득·시간·경력이라는 세 축을 균형 있게 개선해야 한다”며 “청년이 지역에서 미래를 설계할 수 있도록 입체적인 정책 전환이 필요하다”고 강조했다.

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