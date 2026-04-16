입맛 없을 때도 밥 한 그릇 ‘순삭’…오이냉국 해보세요 [FOOD+]

무더운 날씨에 ‘가벼운 한 끼’를 찾는 이들이 늘고 있다. 이럴 때 활용하기 좋은 채소가 바로 오이다. 오이는 전체의 약 95%가 수분으로 이뤄져 있어 체내 수분 보충에 도움을 주고, 열량이 낮아 많이 먹어도 부담이 없다. 조리법이 간단하면서도 특유의 아삭한 식감과 청량한 맛은 무더운 날씨에 입맛을 살리는 데 도움을 준다. 여름 식탁에서 빼놓을 수 없는 오이의 매력을 알아봤다.

여름 오이는 수분을 풍부하게 머금고 있어 땀 배출이 많은 여름철 탈수 예방과 체온 조절에 도움을 준다. 클립아트코리아 제공

◆ 제철 오이, 수분 보충부터 다이어트까지 ‘건강 식재료’

15일 다음백과사전에 따르면 오이는 4월부터 7월이 제철로, 이 시기에 가장 맛이 좋다. 특히 이 시기에는 수분을 풍부하게 머금고 있어 땀 배출이 많은 여름철 탈수 예방과 체온 조절에 도움을 준다. 갈증 해소 효과도 뛰어나 등산이나 트레킹 등 야외 활동 시 물과 함께 오이를 챙기는 이유도 여기에 있다. 또한 오이에 함유된 칼륨은 체내 나트륨 배출을 도와 부종 완화에도 기여할 수 있다.

피부 건강에도 도움을 준다. 오이의 수분과 비타민, 항산화 성분은 피부 표면을 촉촉하게 유지하는 데 도움을 주고, 자외선으로부터 자극받은 피부를 진정시키는 효과가 있다.

열량이 낮아 다이어트 중에도 부담 없이 즐길 수 있다. 오이는 100g 기준 칼로리가 약10~15kcal정도로 매우 낮다. 여름철 오이를 활용한 샐러드를 즐겨 먹으면 포만감을 유지시키면서 효과적인 체중 감량을 할 수 있다.

◆ 아삭·시원·상큼…여름 입맛 살리는 오이 요리 레시피

소금에 살짝 절인 오이에 고춧가루, 식초, 다진 마늘, 설탕을 넣은 양념장과 버무리면 새콤하면서도 아삭한 식감이 살아 있는 반찬이 완성된다. 클립아트코리아 제공

가장 흔한 요리는 ‘오이무침’이다. 얇게 썬 오이에 소금을 뿌려 살짝 절인 뒤 물기를 가볍게 짠다. 고춧가루, 식초, 다진 마늘, 설탕을 넣은 양념장과 버무리면 새콤하면서도 아삭한 식감이 살아 있는 반찬이 완성된다. 기호에 따라 참기름이나 깨를 더하면 고소한 풍미가 더해진다.

완성된 오이무침은 바로 먹어도 좋지만, 반나절 정도 두어 양념이 배도록 하면 맛이 더욱 깊어진다. 이후에는 냉장 보관하며 가급적 일주일 이내에 섭취하는 것이 신선한 맛을 즐기는 데 좋다.

오이냉국은 새콤하고 시원한 국물에 아삭한 오이가 어우러져 더위로 입맛이 없을 때 가볍게 즐기기에 제격이다. 클립아트코리아 제공

더위로 입맛을 잃었다면 시원한 ‘오이냉국’을 추천한다. 새콤하고 시원한 국물에 아삭한 오이가 어우러져 더위로 입맛이 없을 때 가볍게 즐기기에 제격이다. 그냥 먹어도 좋지만 기름진 음식과 곁들이면 느끼함을 잡아준다.

먼저 신선한 오이를 얇게 채 썰어 준비한다. 여기에 물과 다시마 육수를 붓고 식초와 소금을 넣어 새콤한 맛을 낸다. 기호에 따라 부재료를 더한다. 설탕을 더하면 맛의 균형이 맞춰진다. 다진 마늘과 청양고추를 더하면 깔끔한 매운맛을 더할 수 있다.

색다르게 즐기고 싶다면 ‘오이 샌드위치’가 있다. 얇게 썬 오이를 크림치즈나 햄과 함께 넣으면 아삭한 식감과 부드러움이 매력적인 샌드위치가 완성된다. 나들이 나갈 때 챙겨가거나 바쁜 아침 아침식사 대용으로 활용하기 좋다.

◆ 오이 거부감 느끼는 사람들…“유전자·향 성분 때문”

일부 사람이 오이를 못 먹는 이유는 ‘민감한 유전자’ 때문이다. 클립아트코리아 제공

오이만큼 한국인들이 즐겨 먹으면서도 ‘호불호’가 갈리는 식재료도 드물다. 오이를 싫어하는 사람들은 갑각류나 복숭아 알레르기가 있는 사람보다 ‘유별나다’는 말을 듣기도 한다.

식품의약품안전처에 따르면, 일부 사람이 오이를 못 먹는 이유는 ‘민감한 유전자’ 때문이다. 오이에 대한 호불호를 결정짓는 건 ‘TAS2R38 유전자’다. 이 유전자를 통해 쓴맛에 민감한 사람과 둔감한 사람이 나뉘는데, 민감형은 둔감형보다 쓴맛을 100~1000배 강하게 느낀다고 한다.

오이 꼭지 부분에는 ‘쿠쿠르비타신(Cucurbitacin)’이라는 쓴맛을 내는 성분이 있다. 이 성분은 암 세포를 억제하는 효능이 있고, 간염 예방 효과도 뛰어난 것으로 알려졌다. 유전자에 따라 쓴맛을 과하게 느끼는데, 이런 이유로 일부 사람들이 오이 섭취를 피하게 되는 것이다.

오이를 싫어하는 사람들이 주장하는 또 다른 이유는 독특한 향 때문이다. 과거 미국 유타대학교 유전과학센터는 관련 연구를 통해 “오이의 쓴맛을 내는 커커비타신과 향을 내는 노다디에놀, 노나디엔알이라는 성분 때문에 민감한 사람들이 거부반응을 보일 수 있다”며 이같은 주장을 뒷받침했다.

오이 향의 주범인 쿠쿠르비타신은 오이 뿐 아니라 멜론이나 수박, 참외 등에도 포함되어 있다. 이런 이유로 오이를 못 먹으면 멜론이나 참외도 좋아하지 않을 가능성이 높다.

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