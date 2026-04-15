BYD·마세라티·미쉐린·렉서스 등 [4월15일 자동차 업계 소식]

사진=BYD코리아 제공

◆BYD코리아

BYD코리아는 오는 주말 고객 시승 행사를 연다. 18일에는 전국 24개 전시장에서, 19일에는 12개 전시장에서 각각 진행된다.

시승차는 BYD코리아가 국내에 선보인 전기차 전 라인업이다.

전시장 위치 등 자세한 내용은 BYD코리아 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.

사진=마세라티코리아 제공

◆마세라티코리아

마세라티는 브랜드의 상징적인 트라이던트(Trident) 엠블럼 탄생 100주년을 맞아 국내 고객을 대상으로 전국 시승행사를 개최한다.

시승은 4월부터 6월까지 2~3주차 금요일과 토요일 전국 마세라티 전시장에서 진행된다.

시승차는 MCPURA, SUV ‘그레칼레(Grecale)’, GT ‘그란투리스모(GranTurismo)’, ‘그란카브리오(GranCabrio)’ 등이다.

이번 시승행사는 전문 인스트럭터와 함께하는 프로그램으로 구성해 마세라티 고유의 퍼포먼스를 깊이 있게 경험할 수 있다.

사진=미쉐린코리아 제공

◆미쉐린코리아

미쉐린코리아의 타이어 및 자동차 경정비 서비스 네트워크 ‘타이어모어(TYREMORE)’가 서영대학교(총장 김정수)와 자동차 경정비 전문인력 양성 및 맞춤형 취업을 위한 산학협력 업무협약(MOU)을 체결했다.

양 기관은 유기적인 업무 협조를 통해 산업 현장에서 요구되는 맞춤형 인재 양성과 실질적인 산학 교류를 확대하기로 협의했다.

또 향후 서영대학교 미래자동차과 학생들을 대상으로 타이어모어 매장에서의 현장실습과 인턴십을 운영, 이를 통해 우수한 인재들이 현장 경험을 쌓고 취업 기회까지 연계될 수 있도록 지원할 계획이다.

이밖에 타이어모어는 재직자 교육을 위해 서영대학교 미래자동차학과로부터 자동차 경정비 관련 테크니션 교육 및 공용장비 활용을 지원받을 예정이다.

사진=렉서스코리아 제공

◆렉서스코리아

렉서스코리아는 ‘렉서스 크리에이티브 마스터즈 어워드 2026’의 위너 1명과 파이널리스트 4명 등 최종 수상자 5인을 선정하고, 제주 캠퍼트리 호텔앤리조트에서 시상식을 진행했다.

‘렉서스 크리에이티브 마스터즈 어워드’는 공예 분야 작가들을 지원하고, 국내 크래프트맨십 문화를 확산하기 위해 기획된 인재 육성 사회공헌 프로그램이다.

올해 어워드는 최종 위너는 이지우 작가의 ‘백자 조명’이 선정됐다. 해당 작품은 백자의 강한 물성과 빛의 투과성을 활용해 완성한 도자 조명이다.

파이널리스트에는

△김예지 작가의 ‘FORM IN LINES’(선의 반복을 통해 볼륨감을 구현한 수세미 바스켓 오브제)

△박지은 작가의 ‘순환의 열매’(미세한 움직임의 반복을 통해, 시간과 에너지의 형상을 표현한 조형 작품)

△서진혁 작가의 ‘Limpet GR01’(조개껍데기 구조를 모티프로, 축적과 지속의 의미를 담아낸 유리 조형 오브제)

이창희 작가의 ‘Clear Chair’(조립식 모듈의 결합을 통해 상호작용 속에서의 쓰임을 탐구한 에폭시 의자)가 선발됐다.

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