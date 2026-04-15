“살면서 지금이 제일 평화로워”…홍진경이 말하는 ‘행복의 기준’

모델 방송인 홍진경이 달라진 삶의 태도와 현재의 심경을 솔직하게 밝혔다.

홍진경은 14일 유튜브 채널 ‘알딸딸한참견’에 출연해 근황과 일상을 전했다.

유튜브 채널 ‘알딸딸한참견’ 캡처

진행자 허경환이 “요즘 고민이 있냐”고 묻자, 홍진경은 “이런 이야기를 하기 미안하지만. 살면서 지금처럼 평화로울 때가 없다”면서 “고민이 없다는 걸 떠나서 욕심을 안 부리게 됐다”고 말했다.

홍진경은 “행복에 대한 기대치를 낮추니까 오히려 감사한 마음이 훨씬 커졌다”면서 행복에 대한 자신의 기준도 언급했다. 그는 “보통 사람들이 어떻게 해야 행복한지를 모른다고 하는데, 기준 설정이 중요하더라. “기준이 없으면 끝도 없다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘알딸딸한참견’ 캡처

이어 “돈을 많이 벌면 행복한가. 건강하면 행복한가. 아니면 승진을 하면 행복한가. 역사적으로 봤을 때 행복한 사람들은 기준이 있었다고 한다”면서 “나는 기준을 낮게 설정했다. 낮은 기준에서 이 정도면 행복하다고 설정해놨다. 그런데 결과가 좀 더 좋다면 그 차이가 행복인 것”이라고 덧붙였다.

그러면서도 “기준을 세웠는데 안 되면 그게 절망이고 불행인 것 같다. 낮게 설정했는데도 안 되면 그건 또 아픔일 수 있다”고 솔직한 생각을 전했다.

유튜브 채널 ‘알딸딸한참견’ 캡처

후배들과의 관계도 공개했다. 홍진경은 “동생들과는 선후배가 아니라 친구 같다”고 밝혔다. 특히 조세호에 대해 “컨디션이 안 좋아 보이면 아침, 점심, 저녁으로 전화를 한다”고 고마움을 전했다. 또한 “동생들 만날 때 술값도 안 내고 얻어먹는다. 일부러 안 내려고 버티고, 계산할 때 자는 척도 한다”고 말해 웃음을 자아냈다.

한편 홍진경은 2003년 5세 연상의 사업가와 결혼해 2010년 딸을 얻었으며, 지난해 결혼 22년 만에 협의 이혼했다.

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