중남미 겨누는 윤홍근의 BBQ…온두라스에만 매장 4개째 열었다

제너시스BBQ 그룹은 온두라스 제2의 도시 산페드로술라 남동부 복합 상업시설 ‘타운센터’에 현지 4호점을 열었다고 15일 밝혔다.

제너시스BBQ 그룹은 온두라스 제2의 도시 산페드로술라 남동부 복합 상업시설 ‘타운센터’에 현지 4호점을 열었다고 15일 밝혔다. BBQ 제공

앞서 BBQ는 지난 2월 산페드로술라시 마스데발 플라자(Masdeval Plaza)에 1호점을 오픈한 이후 대표 관광·항구 도시인 북부 거점 라세이바시에 2호점, 남부를 대표하는 내륙 거점 도시인 촐루테카시에 3호점을 연이어 출점하며 빠른 확장세를 이어왔다.

산페드로술라는 인구 약 90만명이 거주하는 온두라스 제2 도시이자 경제·상업·물류가 집중된 국가 핵심 허브로 제조·유통·무역 산업이 발달한 대표 상업 도시로 쇼핑몰과 외식 브랜드가 밀집해 중산층 소비가 활발하다. 맥도날드, 버거킹, 애플비, 써브웨이 등 글로벌 외식 브랜드가 진출해 있는 주요 시장으로 꼽힌다.

이번에 문을 연 타운센터점은 약 168.6㎡, 24석 규모로 조성됐다. 현재 온두라스 매장은 QSR(Quick Service Restaurant) 형태로 운영되며, 골든프라이드, 양념치킨, 쏘이갈릭 등 대표 치킨 메뉴와 함께 떡볶이, 라이스볼, 치킨볶음밥 등 K-푸드 메뉴를 함께 선보이고 있다.

BBQ는 파나마와 코스타리카를 시작으로 바하마, 자메이카, 온두라스 등 중미·카리브 권역에서 총 24개 매장을 운영 중이다. 이러한 성과를 기반으로 콜롬비아 이외에도 멕시코, 브라질, 아르헨티나, 칠레 등 남미 주요 국가로 확장을 이어갈 계획이다.

BBQ 관계자는 “빠른 속도로 중남미 사업을 확대하겠다”고 말했다.

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