검찰, 중대범죄수사청 개청 준비 본격화…검사 파견 공모

검찰이 '중대범죄수사청(중수청) 개청준비단' 구성을 위한 검사와 일반직 내부 공모 절차에 착수했다.



법무부는 15일 검찰 내부망 이프로스에 오는 21일까지 법무부 실·국 및 대검·각급 검찰청·지청의 검사와 일반직 공무원을 대상으로 행정안전부 중수청 개청준비단 파견 신청을 받는다고 공지했다.

파견 인원은 총 38명, 파견 기간은 이달 말부터 올해 10월 1일까지다.



이 가운데 검사는 총 3명으로, 사법연수원 37∼41기 중 1명을 수사기획 업무를 총괄할 수사기획실무과장으로 파견한다는 방침이다.



경제 수사와 반부패 수사 기획·이관 업무를 맡을 경제수사팀장과 반부패수사팀장 각 1명은 연수원 40∼45기 또는 변호사시험 1∼4회 검사 중에서 파견한다.



나머지 35명은 검찰 수사관과 공무원 등으로, 기획예산팀 업무를 총괄할 4급 1명과 중수청 소관 법령·행정규칙 등 법제관리, 마약 및 과학수사 기획·이관 총괄 등의 업무를 맡을 5급 6명이 포함됐다.



이외에도 영장 신청과 사건 송치 프로세스 구축, 공정거래·반부패수사 인프라 구축 지원, 디지털포렌식 관련 장비와 형사사법정보시스템(KICS) 및 청사 시설 구축 등 업무를 위해 6급 21명과 7∼8급 7명을 파견한다는 방침이다.



법무부는 개청준비단에서 근무한 직원의 업무실적 등을 평가해 우수 성과자는 인사상 인센티브를 부여한다는 방침이다.



법무부 등 외부기관 파견 근무 중인 지원자의 경우 일선 검찰청으로 일괄 전보한 뒤 파견될 예정이다.



다만 법무부는 공모일 기준 휴직 중인 직원과 수사·감찰·징계 절차가 진행 중인 직원은 공모가 제한된다고 밝혔다.



파견 직원의 업무 경비는 모두 행안부에서 지원되며, 근무지는 서울 종로구 정부서울청사 창성동 별관이다.

<연합>

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