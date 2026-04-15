배우 최원영, 광화문 '멍 때리기 대회' 2위 수상

배우 최원영이 지난 14일 서울 광화문 광장에서 열린 '멍 때리기 대회'에 출전해 2위를 차지했다.

이번 행사는 오는 18일 첫 방송을 앞둔 JTBC 새 토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'(모자무싸) 측이 극의 기획 의도와 연계해 개최한 이벤트다.

이날 배우 최원영과 조민국은 일반 시민들과 함께 90분간 진행된 멍 때리기 대회에 정식 참가자로 동참했다.

시민 투표와 심박수 그래프를 합산해 우승자를 가리는 방식에서, 최원영은 대회 초반 다소 높은 심박수를 보였으나 이내 수치를 떨어뜨린 뒤 안정적으로 유지해 최종 2위에 올랐다.

시상대에 오른 최원영은 "사실 우승을 목표로 어젯밤부터 야심 차게 준비해왔다"며 "현장에 쟁쟁한 실력자들이 너무 많아 내내 긴장했는데 상까지 받을 줄은 몰랐다. 좋은 상을 받게 되어 영광이며, 드라마 '모자무싸'가 전하려는 가치를 몸소 전할 수 있어 뜻깊은 시간이었다"고 소감을 밝혔다.

이 밖에도 구교환, 고윤정, 강말금, 심희섭, 배명진, 박예니 등 '모자무싸' 출연 배우들이 현장에 마련된 극 중 배경 포토존 및 체험존 등을 방문했다.

제작진은 "광화문 한복판에서 펼쳐진 이번 행사를 통해 우리 인생의 빨간불을 잠시 끄고 각자의 초록불을 발견하는 시간이 되었길 바란다"며 "오는 18일 첫 방송되는 드라마 ‘모자무싸’ 역시 지친 현대인들의 마음을 다독이는 다정한 휴머니즘으로 다가갈 것"이라고 전했다.

'모자무싸'는 오는 18일 오후 10시 40분 JTBC에서 첫 방송된다.

<뉴시스>

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