"이란, 미국 역봉쇄 일시 수용 고려…대화 동력 유지 원해"

이란이 미국의 '역봉쇄'를 시험하다가 대화가 중단되는 상황을 피하기 위해 호르무즈 해협을 통한 운송을 일시적으로 중단하는 방안을 고려하고 있다고 블룸버그 통신이 15일(현지시간) 소식통을 인용해 보도했다.



미국은 지난 11일 이란과의 첫 종전 협상에서 합의에 도달하지 못한 뒤로 이란이 호르무즈 해협을 통해 원유와 물자를 운송하지 못하도록 이란으로 오가는 선박의 해협 통과를 13일부터 막기 시작했다.

호르무즈 해협 인근의 화물선. 로이터연합뉴스

이란이 해협을 먼저 봉쇄하며 미국을 압박하자 이번에는 미국이 이란을 해협 안에 가두는 역봉쇄로 맞대응한 것인데 이날 현재까지는 이란이 미국의 봉쇄를 강제로 뚫으려고 하는 시도는 확인되지 않았다.



현재 미국과 이란은 후속 협상 개최를 논의하고 있다.



이런 가운데 이란이 해상 운송을 며칠간 중단한다면 대화 재개 노력을 방해할 수 있는 충돌을 예방하고, 미국과 후속 협상에 나서기 전에 서로 신뢰를 구축하는 효과를 얻을 수도 있다.



레이철 지엠바 신미국안보센터(CNAS) 선임연구위원은 "만약 이란이 정말 운송을 중단한다면 그건 이란 정부도 긴장 완화를 원하며 무력 충돌 재개를 피하고 싶어한다는 징후가 될 것"이라고 말했다.



그러나 이란의 셈법은 계속 바뀌고 있다고 소식통들은 블룸버그에 전했다.



예를 들어 이란 이슬람혁명수비대가 미국의 봉쇄를 시험하려고 할 수 있는데 그렇게 할 경우 현재 진행 중인 대화 동력을 약화할 위험이 있다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지