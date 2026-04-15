김구라 "아내 빚 알려진 17억원보다 많아…딛고 일어나"

코미디언 김구라가 전처가 진 빚이 기존에 알려진 17억원보다 컸다고 했다.

김구라는 14일 방송한 SBS TV 예능프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'에서 이상민과 빚에 대해 얘기했다.

이상민은 "망한 뒤 재기하는 데 20년이 걸렸다"고 말했다.

그러면서 그는 "이건 처음 말하는데 빚이 69억원이라고 알려졌지만 그건 시작 금액이었다"고 했다.

이상민은 "제가 조금씩 돈을 벌기 시작하니까 채권자들 마음이 바뀌더라. 더 잘 버는 것 같으니까 더 받아야겠다는 식이었다"고 말했다.

김구라도 공감했다.

그는 "알려진 빚은 17억원이었는데 정리되는 데 시간이 있지 않나. 그러다 보니 최종 빚은 그것보다 많았다"고 말했다.

그러면서 김구라는 "큰 어려움이 있었지만 딛고 일어났다"고 했다. 김구라는 전처 빚 보증 문제에 휘말린 적이 있고, 2015년 이혼했다.

이상민은 은인으로 김구라와 서장훈을 꼽았다.

그는 "김구라가 '더 지니어스' 섭외 연락을 받았을 때 저를 추천했다. 덕분에 출연해서 시즌1에서 3등 했고, 시즌2에서 우승해서 상금 1억원을 받았다'고 했다.

이상민은 서장훈에 대해서는 "'미운 우리 새끼' 출연을 고민하고 있을 때 서장훈이 '형이 세상에서 제일 미운 새끼인데 왜 출연을 안 하냐'고 하더라. 고마워서 신발을 사줬다"고 말했다.

<뉴시스>

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