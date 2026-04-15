흉기 피습에 성희롱까지… ‘벼랑 끝 교실’ 여교사 피해는 더 심각

최근 충남 계룡의 한 고등학교에서 학생이 교사를 흉기로 찌르는 충격적인 사건이 발생한 가운데 교사 5명 중 1명은 신체적 폭력을 경험한 것으로 드러났다. 이는 일반 직장인보다 수십 배 높은 수치이다.
◆ 신체 폭행부터 성희롱까지… 일반 노동자보다 월등히 높은 피해
15일 전국교직원노동조합(전교조)이 발표한 ‘2024 교사 직무 관련 마음 건강 실태조사 보고서’에 따르면, 설문에 참여한 교사 1964명 중 20.6%가 학생이나 학부모로부터 신체 위협 또는 폭력을 당한 적이 있다고 답했다. 이는 지난해(18.8%)보다 1.8%p 증가한 수치이다.
다른 직군과 비교하면 격차는 더욱 극명하다. 산업안전보건연구원의 근로환경조사에서 일반 취업자의 신체 폭력 경험은 0.5% 수준에 불과했다. 교사들이 일반 직장인보다 약 41배나 더 많은 폭력 위험에 노출되어 있는 셈이다.
언어폭력과 성희롱 문제도 심각하다. 교사 68.1%가 언어폭력을 경험했으며, 성희롱과 원치 않는 성적 관심을 받은 비율도 각각 15.8%, 15.5%에 달했다. 특히 성 관련 피해의 60~70%는 가해자가 학생인 것으로 조사되었다.
◆ 여성 교사에게 더 가혹한 교실… 피해 비율 남성보다 2배 높아
피해 양상은 성별에 따라 차이를 보였다. 상대적으로 여성 교사가 폭력과 성희롱에 더 취약한 구조였다.
여성 교사의 성희롱 피해 경험률은 남성 교사보다 약 2배 가까이 높았다. 전교조 측은 ‘일반 노동자 사이에서는 매우 드문 폭력 피해가 교사들에게는 일상이 되고 있다’며 ‘2023년 대책 마련 목소리가 높았음에도 현장의 상황은 전혀 나아지지 않았다’고 강조했다.
◆ 과거 앙심이 비극으로… 계룡 고교 교사 피습 사건 전말
이번 조사 결과의 배경이 된 계룡시 고교 피습 사건은 과거 지도 방식에 불만을 품은 제자의 계획범죄로 밝혀졌다. 가해 학생 A군은 중학생 시절 학생부장이었던 교사 B씨를 찾아가 교장실에서 면담하던 중 미리 준비한 흉기를 휘둘렀으며, B씨는 수술을 받았으나 생명에는 지장이 없는 상태이다. A군은 평소 B씨의 지도에 불만을 품고 등교를 거부하다 대안학교 위탁 교육 중 범행을 저지른 것으로 확인되었다.
교육계 전문가들은 단순한 선언적 대책만으로는 무너진 교권을 바로 세우기 어렵다고 입을 모은다. 교사가 물리적 위해를 당할 경우 즉각적으로 분리 조치할 수 있는 실효성 있는 법적 장치와 함께, 피해 교사의 정신적 트라우마를 치유할 수 있는 공적 지원 시스템 확대가 시급하다.
특히 학생에 의한 성희롱이나 흉기 난동 등 강력 범죄 수준의 교권 침해에 대해서는 교육적 지도 차원을 넘어 엄정한 사법적 잣대가 필요하다는 목소리도 커지고 있다. 교사가 안전하지 않은 교실에서 학생들의 학습권 또한 보장받을 수 없기 때문이다.
이번 보고서는 교육부가 추진 중인 교권 보호 정책의 실효성을 다시 한번 점검하는 계기가 될 전망이다.
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