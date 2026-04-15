"엉덩이? 따로 안 커져요"…소유 20㎏ 감량 후 현실 조언

가수 소유가 "마른 몸에서 엉덩이만 커지는 건 불가능하다"며 하체 운동의 중요성을 강조했다.

지난 13일 소유의 유튜브 채널에서는 '엉덩이 어디까지 올라가는 거예요? 컴백 전, 힙업 운동'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

가수 소유. 유튜브 캡처

소유는 "오늘도 바쁜 날이다. 이혈 테라피를 하고 왔고 운동을 하려 한다 오늘은 아무래도 하체 위주로 하게 될 거 같다"며 "저는 사실 PT 받을 땐 선생님이 시키는 대로 다 한다. 선생님이 시키는 대로 하체를 하지 않을까 싶다. 근데 제가 어제 하체를 해서 오늘 더 아프지 않을까 싶다"고 말했다.

헬스장으로 향한 소유에 트레이너는 "어제랑 겹치는 운동은 덜하고 엉덩이를 잘 깨울 수 있는 운동부터 해서 중량을 다뤄서 볼륨감을 살릴 수 있는 운동까지 하겠다"고 설명했다. 이후 소유는 트레이너의 지도 아래 '사이드 플랭크 크램쉘' 등 하제 운동을 이어갔다.

이어진 운동에서 무게가 점점 늘어나자 소유는 "제가 맨날 말한다. 옛날의 소유가 아니다. 살이 많이 빠졌기 때문에 무게가 힘들다고. 그러면 항상 '그래도 소유인데'라고 답한다. 난 가수인데"라고 털어놨다.

제작진이 "어느 정도 운동해야 소유님 정도의 힙(엉덩이)을 가질 수 있냐"고 질문하자, 소유는 "나는 항상 말하는 게 엉덩이가 아예 없으면 커지려면 진짜 힘들다"고 답했다. 이어 "처진 걸 올릴 수 는 있지만 크기를 키우는 건 일단 탄수화물이 들어가 줘야 한다. 그래야 근육이 커지기 때문"이라며 "여성분들이 원하는 건 이 마른 몸에서 엉덩이만 커지고 싶은 거 아니냐. 절대 그렇게 될 수 없다"고 선을 그었다.

또 "제가 지금 보면 하체가 많이 두꺼워지면서 엉덩이도 커진 거다. 많이 두꺼워졌다"며 "엉덩이도 복근운동이랑 비슷해서 키워놔도 안 하면 빠진다. 그렇기 때문에 루틴에 항상 힙은 넣어놓는다. 힙은 항상 건드려주고 상체를 한다. 제가 맨날 하는 루틴"이라고 말했다.

<뉴시스>

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