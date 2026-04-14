‘낮 최고 26도’ 초여름 더위…‘아침은 쌀쌀’ 일교차 주의 [내일날씨]

수요일인 15일 전국적으로 낮 기온이 25도 안팎까지 오르며 초여름 날씨가 이어지겠다. 다만 일교차가 크게 벌어져 환절기 건강관리에 주의가 요구된다.
14일 기상청에 따르면 오는 15일 기온은 아침 6~13도, 낮 14~26도로 평년(최저 3~10도, 최고 16~21도)보다 높은 수준을 보이겠다. 특히 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크게 벌어질 전망이다.
주요 도시 예상 아침 최저기온은 △서울 13도 △인천 11도 △춘천 9도 △강릉 10도 △대전 11도 △대구 10도 △전주 12도 △광주 12도 △부산 13도 △제주 13도다.
낮 최고기온은 △서울 26도 △인천 23도 △춘천 26도 △강릉 16도 △대전 25도 △대구 24도 △전주 24도 △광주 25도 △부산 21도 △제주 19도로 예상된다.
새벽부터 아침 사이 경남권과 경북남부동해안에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠으나 차차 맑아지겠다. 예상 강수량은 전남남해안과 부산·경남남해안이 5㎜ 미만, 제주도는 5~10㎜ 수준이다.
제주도는 흐리다가 이날 오후부터 가끔 구름 많은 날씨를 보이겠고, 오전까지 곳에 따라 가끔 비가 내리겠다.
미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’으로 예상된다.
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