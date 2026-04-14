조국, 경기 평택을 출사표… 범여권 후보단일화 최대 변수로 [6·3 지방선거]

더불어민주당이 6·3 재·보궐선거에 ‘전 지역 공천’ 방침을 밝힌 가운데 조국혁신당 조국(사진) 대표가 경기 평택을 출마를 선언했다. 여당 지도부는 인천 계양을, 경기 안산갑 등 주요 지역의 당내 교통정리도 마무리하지 못한 상황에서 제3지대와의 단일화라는 변수까지 더해지며 정청래 대표의 고심도 깊어지고 있다.

조 대표는 14일 국회에서 기자회견을 열고 ‘국민의힘 제로’, ‘부패 제로’, ‘험지 출마’ 등의 명분을 내걸고 평택을 출마를 공식화했다. 조 대표는 황교안 전 국무총리의 출마 등을 거론하며 “저 조국만이 유일하게 이러한 극우 내란 정치세력을 모두 격퇴하고, 민주개혁 진영의 확실한 승리를 가져올 수 있다”고 강조했다. 민주당을 향해선 “귀책사유가 있는 정당이 무공천을 해야 한다”고 강조했다. 평택을은 이병진 전 민주당 의원의 공직선거법 위반으로 당선무효형이 확정되면서 재선거가 열리는 곳이다.



진보당 김재연 상임대표가 일찌감치 출마 선언한 데 이어 조 대표까지 가세하며 평택을은 진보 진영 내 최대 격전지로 부상했다. 당초 조 대표의 부산 북갑, 경기 하남갑 출마 가능성도 거론됐지만, 민주당에 아직 뚜렷한 평택을 주자가 없다는 점과 진보당과의 단일화 국면에서도 주도권을 쥘 수 있다는 판단이 작용한 것으로 보인다. 조 대표는 회견에서 “누가 승리 경쟁력이 있느냐고 감히 말씀드리면 저”라며 “어부지리로 국민의힘이 당선되지 않을 것”이라고 했다.



진보당은 “연대와 신의를 저버렸다”며 거세게 반발했다. 김 상임대표는 조 대표 출마선언 직후 “대의도 명분도 없는 평택 출마를 철회하라”고 직격했다. 그는 ‘험지 출마’를 내세운 조 대표를 향해 “고향 부산, 첫 직장이었던 울산 같은 곳이야말로 쇄빙선으로서 몸을 던져야 할 험지가 아니냐”라고 비판했다. 진보당은 김 상임대표의 원내 진입을 최우선 목표로, 경쟁력 있는 울산시장 선거 등을 협상카드로 한 민주당과의 연대를 추진해 왔다. 하지만 조 대표 출마로 전략 구상이 꼬여버린 셈이다.

선관위 분주한 손길 제9회 전국동시지방선거를 50일 앞둔 14일 대구 서구 대구시선거관리위원회 회의실에서 선관위 관계자들이 선거 절차 및 투표 참여 홍보를 위한 포스터와 안내문 등을 검수하고 있다. 대구=뉴스1

민주당은 ‘전 지역 공천’ 기조를 유지하며 견제에 나섰다. 경기 평택병을 지역구로 둔 김현정 원내대변인은 “(평택을은) 지난 총선, 대선에서도 (민주당이) 압승하고 신도시로 젊은 층, 삼성전자가 들어와서 험지가 아니다”며 “그렇게 따지면 (경기) 하남갑이 더 험지”라고 꼬집었다. 다만 범여권의 다자 구도가 표 분산으로 이어질 가능성을 감안하면, 영·호남 등에서의 연대를 포함한 제3지대와의 단일화는 여전히 지도부가 풀어야 할 과제로 남아 있다.



민주당 내 공천 경쟁도 치열해지고 있다. 경기 안산갑 보궐선거는 원조 친명(친이재명)으로 꼽히는 김남국 대변인과 친문(친문재인)계 전해철 전 의원이 출마선언을 하면서 ‘친명 대 친문’ 빅매치가 구도가 형성됐다. 여기에 김용 전 민주연구원 부원장의 출마 가능성도 거론된다. 김 전 부원장은 전날 기자간담회에서 “경기도 보궐선거에 출마하고 싶고, 출마할 예정”이라고 밝혔다. 간담회에 참석한 민주당 김현 의원도 “안산병 박해철 의원과 안산을 김현 의원이 왔다고 기록해 달라”고 말해 김 전 부원장의 안산갑 출마 가능성에 힘을 실었다.



이재명 대통령의 지역구였던 인천 계양을은 친명 간 경쟁이 벌어지고 있다. 이 대통령의 핵심 측근인 김남준 전 청와대 대변인과 이 대통령에게 계양을을 물려줬던 민주당 송영길 전 대표 모두 물러서지 않으면서다. 이들은 지난달 하루 차이로 인천 계양구에서 출판기념회를 열어 ‘계양을 사수’에 나서기도 했다. 일각에선 당 지도부가 송 전 대표를 광주에 전략공천하는 방안도 거론되지만, 가능성은 낮다는 평가가 지배적이다. 전남광주 통합시장 선거 결과에 따라 민형배 의원의 지역구인 광주 광산을 보궐선거가 열릴 수 있지만, 송 전 대표가 민 의원의 경쟁자인 김영록 전남지사의 후원회장을 맡고 있는 점을 고려하면 광산을 출마 가능성은 낮다는 관측이다. 당 지도부는 경기 하남갑, 인천 연수갑, 전북 군산김제부안갑·을 등을 ‘대안 카드’로 검토하며 교통정리에 나설 것으로 보인다.

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