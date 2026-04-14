한그루, 코 성형 수술 고백…"콧대가 하나도 없었다"

배우 한그루가 코 성형 수술을 했다고 밝혔다.

14일 한그루의 유튜브 채널에는 '이 얘기 방송에 나가도 돼? 노필터 매운맛 수다 현장'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

배우 한그루가 14일 유튜브 채널을 통해 코 성형 수술을 했다고 밝혔다. 한그루 유튜브 채널

영상에서 한그루는 지인들과 만나 이야기를 나눴다.

한그루는 과거 코 수술을 했던 당시를 떠올리며 "오래 봐서 부끄러운 것도 없고 하니까 (지인들이) 깁스 떼기도 전에 놀러 가자고 하더라"고 말했다.

이어 "수술했는데 너무 가고 싶은 거다. 가서 고기도 구워 먹었다"며 "애들이 보자마자 '이모 코가 왜 그래요?'라고 묻어라. 그래서 비염 수술이라고 둘러댔다"고 설명했다.

이를 듣고 있던 지인은 "근데 아무도 믿는 눈치는 아니었다"고 폭로해 웃음을 자아냈다.

한그루는 "다들 지나가면서 '저건 뭐지?' 이런 반응이었다. (수술 후) 앉아서 자야 해서 소파에 혼자 앉아 자기도 했다"고 말했다.

그는 코 성형 이유를 묻자 "코대가 없어서 살짝 높일까 고민하다 수술을 결정했다"고 밝혔다.

이에 지인들은 "하지 말라고 했지만 그루가 계속 한다고 하더라. 걱정돼서 실밥 뽑을 때도 같이 갔다"고 밝혔다.

한그루는 "지금은 잘됐다고 해서 다행"이라며 만족감을 드러냈다.

<뉴시스>

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