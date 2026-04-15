[재미로 보는 오늘의 운세] 4월 15일 (수요일) 63년생, 업무로 불협화음이 생길 수도

96년생: 직장동료의 도움으로 쉽게 뜻을 이룬다. 84년생: 동서남북으로 운이 활짝 열린다. 72년생: 편하게 얻은 것은 쉽게 잃는다. 60년생: 상대방의 태도을 잘 파악하자. 48년생: 물욕이 강하면 실물을 거둔다. 36년생: 속이 답답할때 어디론가 떠나자.

97년생: 모든 만남은 오전10-오후2시가 좋다. 85년생: 필요 없는 잡념을 버려야 한다. 73년생: 뿌리가 튼튼하면 줄기도 튼튼하다. 61년생: 현실적인 감각이 약하다. 49년생: 투자 하고 싶지만 시기상조다. 37년생: 신경통 심장병에 조심하자.

98년생: 업무가 과중하나 가볍게 해결한다. 86년생: 하고 싶은 일을 마음껏 해도 좋다. 74년생: 자신을 믿지 못하면 일이 안된다. 62년생: 어떤 환경이든 적응하기 나름이다. 50년생: 새로운 것을 손에 쥘수 있다. 38년생: 자식의 근심은 부모의 근심이다.

99년생: 남과 다른 차별성을 가지자. 87년생; 계획을 세웠으면 밀고 나가라. 75년생: 현재 하는 일에 막힌이 온다. 63년생: 업무로 불협화음이 생긴다. 51년생: 사업자는 좋은 기회를 맞는다. 39년생: 부동산문제 해결에 기회다.

00년생 준비와 모양새을 갖추고서 실행하라. 88년생: 다툼수 예고되니 이해가 먼저다. 76년생: 도전하는 정신력을 배양하자. 64년생: 위임한 일에는 관여하지 말라. 52년생: 공짜로 생기는 것은 없다. 40년생: 노력하면 결실이 크다. 28년생: 정신적인 안정을 취하고 일을하자.

01년생 탐욕을 내는 이를 멀리해야 길하다. 89년생: 직장에서 승진 축하 꽃다발 받는다. 77년생: 만남이 길어지면 고통이 온다. 65년생: 솔직한 태도를 취하자. 53년생: 잘하다가도 변덕을 부리지 말라. 41년생: 바쁘게 다니지만 실익은 적다. 29년생: 다수의 사람들과 의논하자.

02년생 평소에 기대했던 일의 즐거운이 나타난다. 90년생: 몸과 마음 일치 못하니 안정하라. 78년생: 전문분야에 투자하는 것이 좋다. 66년생: 일을 대충하여 넘어가지 말것. 54년생: 두 번 생각하고 말하자. 42년생: 친지일을 내일처럼 관심을 가지자. 30년생: 차분하게 대응하면 어렵지 않다.

03년생 기다리지 말고 부단히 뛰어야 결과를 얻는다. 91년생: 정신력 집중하고 차분히 대처하라. 79년생: 손재수가 있어니 미리 예방하라. 67년생: 목표는 좋지만 내용이 빈약하다. 55년생: 현재 일을 조정국면에 들어가라. 43년생: 기쁨과 행복은 약해진다. 31년생: 필요한 자금줄이 확보되며 한숨 돌린다.

04년생금전관계로 지인과 갈등이 온다. 92년생: 명예가 땅에 떨어지는 운세이다. 80년생: 일에 계산적으로 몸을 움직여라. 68년생: 이익은 미미하나 보람은 있다. 56년생: 적은 일에 크게 신경쓰지 말자. 44년생: 재물이 들어오는 날이다. 32년생: 신분상승의 기운이 강하다.

05년생 타인에 도움에 의존하지 말고 노력의 대가를 요구하라. 93년생: 굳은 마음으로 밀고 나가라. 81년생: 대쪽같은 성격은 손해를 본다. 69년생: 새로 시작한다는 마음을 갖자. 57년생: 비가 걷히고 바람이 잦아든다. 45년생: 이익은 작지만 속을 내실이 있다. 33년생: 자신의 내면을 완전히 물갈이 하자.

06년생 사업자는 새로운 일이 형성되는 운이다. 94년생: 꿀도 못 먹고 벌에 쏘이는 격이다. 82년생: 남녀간의 문제가 나타난다. 70년생: 투자에 지금이 좋은 기회다. 58년생: 사업자는 인사관계를 살피자. 46년생: 일의 동기가 불순하면 실패다. 34년생: 금전을 얻을 수 있는 운세다.

95년생: 금전 가까운 사람에게 구원하라. 83년생: 사람의 인연을 중히 여기자. 71년생: 반감이 있어도 드러내지 말자. 59년생: 말 한마디로 천냥 빚을 갚는다. 47년생: 누워서 떡 먹는 것이 쉽지않다. 35년생: 속에 넣어두기보다 시원하게 풀고 갈 것.

백운철학원

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