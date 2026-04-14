웹툰 엔터테인먼트, 글로벌 성장 가속화를 위한 리더십 개편

네이버 웹툰의 미국 본사인 웹툰 엔터테인먼트가 실행력과 혁신 강화를 위해 채유기 전 한국 서비스 총괄을 최고제품책임자(CPO)로 선임했다고 14일 밝혔다.

네이버 웹툰의 미국 본사인 웹툰 엔터테인먼트가 실행력과 혁신 강화를 위해 채유기 전 한국 서비스 총괄을 최고제품책임자(CPO)로 선임하는 등 글로벌 성장 가속화를 위한 리더십을 개편했다. 네이버 웹툰 제공

한국과 일본·북미 등 지역별로 운영하던 웹툰 프로덕트 조직을 총괄해온 채CPO는 영어 서비스 ‘웹툰’과 일본어 서비스 ‘라인망가’ 프로덕트 운영 리더를 거쳤다.

직전까지 한국 서비스(네이버 웹툰·시리즈) 총괄직을 역임한 채CPO는 앞으로 전사 프로덕트 전략 수립과 혁신을 이끌게 된다.

새롭게 마련한 최고사업책임자(CBO) 자리는 연고은 전 우아한형제들 최고성장마케팅책임자(CGMO) 영입으로 채웠다.

연 CBO는 일본을 제외한 글로벌 웹툰 및 한국 사업을 총괄하며 콘텐츠, 창작자 지원, 마케팅, 그로스(Growth) 등 플랫폼 성장과 직결된 사업 영역을 이끈다.

데이비드 리 웹툰 엔터테인먼트 최고재무책임자(CFO)와 장태영 신임 AI(인공지능) 총괄도 앞으로 네이버 웹툰에 동력을 보탤 예정이다.

네이버 웹툰 관계자는 “이번 개편으로 지역별 운영 체제를 글로벌 리더십으로 통합해 사업 효율성을 제고할 방침”이라고 말했다.

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