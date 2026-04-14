BNK 부산은행, 카카오뱅크와 기업 공동대출 업무협약 체결

BNK부산은행은 전날 부산은행 본점에서 카카오뱅크와 기업 공동대출 사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다.

이번 협약은 개인사업자 및 중소기업 대상 금융 지원을 확대하고, 기업 공동대출 사업을 비롯한 다양한 금융상품 및 서비스 협업 추진을 위해 마련됐다.

김성주 부산은행장(왼쪽)과 윤호영 카카오뱅크 대표가 지난 13일 부산은행 본점에서 기업 공동대출 사업 추진을 위한 업무협약에 서명하고 있다. 부산은행 제공

양사는 부산은행이 오랜 기간 축적해 온 기업금융 노하우와 카카오뱅크의 플랫폼 역량을 결합해 지방은행과 인터넷전문은행 간 상생 금융 비즈니스 모델을 구축할 계획이다. 이를 통해 부산은행의 정교한 심사 역량과 카카오뱅크의 폭넓은 비대면 고객 기반이 연계되면서 기업 고객의 금융 접근성과 이용 편의성이 높아질 것으로 기대된다.

김성주 부산은행장은 “이번 협약은 기업금융과 디지털 플랫폼을 결합한 새로운 형태의 금융 모델을 구축하는 계기가 될 것”이라며 “앞으로 개인사업자와 중소기업을 위한 디지털 기반 금융 서비스를 확대해 나가겠다”고 말했다.

윤호영 카카오뱅크 대표는 “부산은행과 협업을 통해 기업고객 대상 금융서비스를 강화할 계획”이라며 “기업 공동대출을 통해 생산적 금융 확대에 기여해 나가겠다”고 말했다.

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