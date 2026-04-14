美, 호르무즈 봉쇄·기뢰 제거 고난도 작전 전망…소해함 집결

미군이 13일(현지시간) 이란의 '에너지 자금줄'을 끊기 위해 호르무즈 해협 봉쇄에 나선 가운데, 이란 항구 봉쇄와 기뢰 제거 등 핵심 작전이 예상보다 훨씬 까다로울 것이라는 전망이 나오고 있다.



미 CNN 방송은 이날 "이란전 시작 6주 만에 도널드 트럼프 대통령이 미 해군에게 이번 전쟁에서 가장 어려운 임무를 부여했다"고 보도했다.

호르무즈 해협 인근의 화물선. 로이터연합뉴스

이번 작전의 주요 목적은 이란의 자국산 원유 수출을 차단하고 호르무즈 해협 통행료 징수를 막아 자금 흐름을 봉쇄함으로써 대이란 압박을 극대화하는 데 있다.



아울러 이란이 설치한 기뢰를 제거해 해협 내 선박의 자유로운 통행을 보장하고, 국제 유가 불안을 완화하는 것도 주요 과제로 꼽힌다.



전문가들은 이란이 여전히 기뢰, 미사일을 탑재할 수 있는 소형 선박, 수상·공중 드론, 지상 발사 순항미사일과 어깨 발사형 대공 미사일 등 반격 수단을 갖고 있어 미 해군에 대응할 역량이 있다고 평가한다.



이란은 실제로 미국이 해상 봉쇄에 나서면 호르무즈 해협을 통과하는 모든 군함을 '휴전 위반'으로 간주해 대응하겠다고 예고한 상태다.



양측이 '2주 휴전'에 합의했음에도 해협 일대에서 군사적 충돌이 재발할 가능성은 오히려 커지고 있는 것이다.



미국이 지목한 봉쇄 대상은 호르무즈 해협 양쪽의 오만만과 아라비아만에 있는 이란의 모든 항구와 연안 지역을 출입하는 모든 국가의 선박이다.



트럼프 대통령이 하루 전 호르무즈 해협을 드나드는 모든 선박에 대해 봉쇄 조치가 적용된다고 발표했지만 이란을 오가는 선박으로 봉쇄 범위가 제한된 것이다.



전문가들은 이란과 무관한 선박들의 해협 통과를 보장하기 위해선 미군 일부 함정이 승선 검문을 수행해야 하고, 다른 함정들은 이란의 저지 시도에 대비해 주변 해역에서 대기하고 있어야 한다고 보고 있다.



북대서양조약기구(NATO) 최고사령관을 지낸 전 미 해군 제독 제임스 스타브리디스는 호르무즈 해협 봉쇄를 위해선 미군이 만 외부에 항공모함 타격단 2개와 군함 12척을, 만 내부에 최소 6척의 구축함을 필요로 할 것이라면서 "해협 양쪽에서 봉쇄해야 한다"고 강조했다.



이란전 이전 하루 평균 약 130척의 선박이 해협을 통과했던 점을 고려하면 이러한 대규모 선박 흐름을 통제하는 데에는 물리적 한계가 따를 수 있다는 지적이 나온다.



다양한 형태로 존재할 것으로 예상되는 이란의 기뢰 제거 작업도 쉽지 않을 전망이다.



이란이 해협에 설치할 수 있는 기뢰는 접촉시 폭발하는 접촉 기뢰뿐 아니라, 선박 이동 시 발생하는 정전기에 반응하는 기뢰, 소음에 반응하는 기뢰, 일정 횟수의 선박 통과 이후에야 작동하는 지연형 기뢰 등 다양한 유형이 거론된다.



칼 슈스터 전 태평양사령부 합동정보센터장은 일부 기뢰는 탐지되지 않거나 폭발하지 않은 상태로 남아 있을 수 있으며, 복합형 기뢰의 경우 대응이 더욱 어렵다고 지적했다.



미 해군은 지난 11일 호르무즈 해협에서 기뢰 제거 작전에 착수했으며, 이를 위해 유도미사일 구축함 2척을 투입한 상태다.



다만 전문가들은 미국 단독의 기뢰 제거 역량에는 한계가 있는 만큼, 완전한 항로 안전 확보를 위해서는 동맹국 및 파트너국의 지원이 불가피할 것으로 보고 있다.



트럼프 대통령은 호르무즈 봉쇄와 관련해 다수 국가가 협력할 것이라고 밝혔지만, 현재까지 공개적으로 참여 의사를 밝힌 국가는 제한적인 상황이다.



미국은 기뢰 제거 역량을 갖춘 함정을 호르무즈로 집결하는 모습이다.



미 군사전문지 더워존(TWZ)에 따르면 일본에 모항을 둔 미 해군의 어벤저급 소해함(기뢰를 찾아 제거하는 함정) 두 척이 최근 며칠 태평양을 벗어나 서쪽으로 향하는 게 포착됐다.



소해함 치프호와 파이어니어호는 지난 8일 싱가포르에 도착했으며, 이후 10일에 서쪽으로 이동해 말라카 해협을 통과했다. 최종 목적지는 알려지지 않았지만, 중부사령부 쪽으로 파견됐다고 미 군사전문지 USNI는 보도했다.



미 해군은 작년까지 중동 지역에 어벤저급 소해함 4척을 전전 배치했으나, 이후 기뢰 제거 기능을 갖춘 인디펜던스급 연안전투함(LCS) 3척이 이들을 대체했다.



그러나 미 해군은 이란과의 전쟁을 앞두고 바레인에 있던 연안전투함들을 동남아시아 등 다른 지역으로 재배치했다. 이들 연안전투함 3척 중 하나인 털사호는 지난 3일 말라카 해협에서 북서쪽으로 가고 있었다.

<연합>

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