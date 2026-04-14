미니쉬, 한국방송진행자연합과 구강관리 협약 체결

윤필상 원장(왼쪽)과 이기상 한국방송진행자연합회장이 업무협약을 체결하고 기념사진을 찍고 있다. 미니쉬테크놀로지 제공

미니쉬테크놀로지는 14일 한국방송진행자연합(KFBA)과 구강 관리 프로그램 지원에 관한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. KFBA는 국내 프리랜서 아나운서 및 방송 진행자들의 권익 증진과 상호 교류를 위해 설립된 단체다.

이번 협약에 따른 진료 지원에는 생체 모방 이론을 기반으로 한 치아복구 솔루션 '미니쉬'가 활용되며, 예방검진프로그램인 '미니쉬 스파'를 통해 방송인들의 구강 관리도 함께 이뤄질 예정이다.

서울 강남구 '미니쉬라운지 논현'에서 열린 협약식에는 이기상 KFBA 연합회장과 미니쉬테크놀로지 관계자를 비롯해 프리랜서 방송인 30여 명이 참석했다. 이날 윤필상 미니쉬치과 원장의 '미니쉬, 치아의 전성기를 만나다'를 주제로 구강건강 특강도 이어졌다.

미니쉬테크놀로지 관계자는 "발음이 직업적 경쟁력과 직결되는 방송인 특성상 구강 건강과 이미지는 중요한 요소"라며 "아나운서와 방송인들의 구강 파트너로서 자신 있게 말하고 웃을 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

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