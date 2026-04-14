“새만금 9조 투자 속도전 지원”… 전북도, 산업·물류 현장 행정 총력

전북도가 현대자동차그룹의 9조원 규모 투자 등 대규모 민간 투자를 뒷받침하기 위해 새만금 주요 산업 현장을 직접 점검하며 속도감 있는 현장 행정에 나섰다. 정부도 투자 지원 태스크포스(TF)를 출범시키며 주거·교통·산업 기반 구축에 힘을 보탠다.

전북도는 14일 새만금 스마트 수변도시를 비롯해 새만금개발청, 군산조선소, 이차전지 전구체 공장, 새만금 국제공항 예정지 등 5개 핵심 산업·물류 거점을 잇달아 방문해 사업 추진 상황을 점검했다.

김관영(가운데) 전북도지사가 14일 군산조선소를 찾아 세계 최대 규모의 골리앗 크레인 등을 둘러보며 조선소 재가동 준비 상황을 점검하고 있다. 전북도 제공

이번 점검은 정부의 ‘지방시대’와 ‘국가 첨단전략산업 육성’ 기조에 발맞춰, 도내 유입된 대규모 투자가 기반 시설 부족으로 지연되는 것을 방지하고 현장의 애로 사항을 신속히 해소하기 위해 추진됐다.

김관영 전북도지사는 스마트 수변도시 현장에서 조성 현황을 보고받고 공정 상황을 직접 확인한 데 이어, 새만금개발청을 찾아 로봇·수소·미래 모빌리티 기반 구축 현황을 점검했다. 특히 현대자동차그룹 투자와 연계된 기반 시설 조성 상황을 집중적으로 살피며 사업 추진 속도를 강조했다.

이어 군산조선소를 방문해 재가동 준비 상황을 점검했다. 대조립 공장과 세계 최대 규모의 골리앗 크레인 등 주요 설비를 둘러보며 인력 수급과 생산 정상화 계획을 확인하고, 지역 제조업 회복의 핵심 거점으로서 역할을 당부했다.

또 새만금 이차전지 특화단지 내 ‘엘에스엘앤에프배터리솔루션(LLBS)’을 찾아 양극재 전구체 생산 공정을 직접 점검하고, 기업 운영 애로사항과 안전관리 체계를 확인하는 등 기업 밀착형 지원 행보를 이어갔다.

계속해서 새만금 국제공항 예정지를 찾은 김 도지사는 항만·철도·항공을 연계한 ‘트라이포트(Tri-Port)’ 물류 체계 구축 필요성을 강조했다. 이는 대규모 투자 유치 성과를 극대화할 핵심 기반 시설로 꼽힌다.

김관영 전북도지사가 14일 새만금 수변도시 조성 현장을 찾아 현장소장과 함께 공정 상황을 확인하고 있다. 전북도 제공

김관영 전북도지사는 “기업이 마음껏 투자하고 일자리를 창출할 수 있는 환경을 지방정부가 주도적으로 만들어야 한다”며 “현대자동차 9조원 투자 등이 차질 없이 안착하도록 수소 생태계와 물류 기반 시설 구축에 행정력을 집중할 것”이라고 말했다.

정부 차원의 지원도 본격화되고 있다. 국토교통부는 전날 ‘새만금 투자 지원 TF’를 출범시키고 기업 투자 애로 해소와 기반 시설 확충에 나섰다. 이번 TF는 현대자동차그룹의 9조원 투자 계획이 신속히 이행될 수 있도록 지원하기 위해 구성됐다.

TF에서는 로봇·수소·인공지능(AI) 기반 첨단산업 거점 조성을 목표로 국토도시, 교통, 주택 분야 20개 과제를 중점 추진한다. 도시 분야에서는 AI도시 조성을 위한 규제 개선과 인허가 절차 간소화가 추진되며, 교통 분야에서는 철도 등 기반 시설 확충과 수소 기반 시설 구축을 병행한다. 주택 분야에서는 기업 종사자 등의 정착을 위한 임대주택 공급과 특별 공급대상 확대, 문화·여가 공간 조성 등 정주 여건 조성을 지원한다.

정부는 다음 달 초까지 세부 지원 방안을 확정하고, 법령 개정과 제도 개선이 필요한 과제도 신속히 추진할 계획이다.

김윤덕 국토교통부 장관은 “현대차그룹 9조원 규모 투자를 계기로 새만금이 로봇, 수소, AI 등 첨단산업의 거점으로 도약하는 전환점이 될 것”이라며 “새만금 투자가 실질적인 성과로 이어지도록 국토부가 적극 뒷받침해 지방 투자의 대표적 성공 사례로 자리매김하도록 노력할 것”이라고 강조했다.

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