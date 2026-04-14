밀가루 끊고 8kg 뺐다… 조혜련, '유재석 라인' 의리부터 24인치 비결까지

'리타 길들이기'에서 리타 역으로 출연하는 조혜련. 뉴시스

조혜련이 26세 캐릭터를 연기하기 위해 8kg을 감량한 후, 8개월간의 금욕을 깨는 먹방을 선보였다.

14일 공개되는 웹예능 ‘간절한입’에는 MC 김지유가 희극인 선배이자 연극배우로 활약하고 있는 조혜련을 찾아가 무대 후 간절히 먹고 싶은 음식을 함께 영접하는 현장이 공개된다.

공연장에 찾아간 MC 김지유는 연극 ‘리타 길들이기’에서 26세 주인공 리타 역으로 완벽 변신한 조혜련의 모습에 놀라움을 숨기지 못했다.

허리가 24인치임을 공개한 조혜련. 유튜브 채널 '스튜디오 수제' 영상 캡처

이에 조혜련은 “현재 허리가 24인치”라며 갑자기 치마를 훌러덩 내리는 파격 퍼포먼스로 탄탄한 등 근육과 허리 라인을 인증했다. 조혜련은 “연극 속 캐릭터인 리타가 26세 설정인데 내 나이가 56세다. 이 작품이 너무 하고 싶은데 젊음이 조건이었다”고 밝혔다.

조혜련은 최화정, 전도연, 공효진 등 역대 ‘리타’들의 명성에 걸맞은 모습을 보여주기 위해 혹독한 관리를 자처했다고 밝히며 ‘열정 장인’다운 면모를 과시했다.

또 그는 “110분 분량의 2인극 대사를 한 달 만에 외웠다”며 “연극 20대 캐릭터를 완벽히 소화하고 싶어 독하게 관리했다”라고 연기를 향한 갈증을 드러냈다.

혹독한 자기관리와 노력을 더해 연극배우로 돌아온 조혜련. 유튜브 채널 '스튜디오 수제' 영상 캡처

“4개월간 밀가루를 끊었고 8kg 정도 체중이 줄었다”는 조혜련은 “그런데 사람들이 '리타 길들이기'보다는 제 다이어트 비결에 관심을 더 갖더라”며 아쉬움을 표하기도 했다.

하지만 조혜련은 “무엇에 의존하는 다이어트보다는 근본적인 식습관 변화로 체중 감량을 이뤄냈다”며 실제 하고 있는 식단과 노하우, 매일 싸서 다니는 도시락 등을 모두 공개하며 궁금증을 해소해 줄 전망이다.

성공적으로 무대를 마친 조혜련이 향할 곳은 그토록 간절했던 곱창집이다. 다이어트를 위해 무려 8개월 가까이 ‘최애 음식’이라는 곱창을 끊었다는 조혜련은 모둠 곱창이 익자마자 숟가락에 소곱창을 산처럼 쌓아 올렸다.

보는 이들마저 행복함을 느끼게 만드는 조혜련의 리얼한 반응과 행복감 넘치는 ‘식욕 봉인 해제’ 순간은 시청자들에게 ‘간절한입’에서만 볼 수 있는 카타르시스를 선사할 것으로 기대를 모은다.

김지유와 데뷔 35년차 조혜련이 나누는 깊은 대화. 유튜브 채널 '스튜디오 수제' 영상 캡처

고민 많은 코미디언 후배 김지유와 데뷔 35년차 조혜련의 선후배 간에 오고 가는 진한 대화도 빛났다. “김구라 선배가 나보고 ‘리틀 조혜련’이라고 했다”는 김지유에게 조혜련은 “너 좀 뛰어노는 망아지 같다”며 “신선하지만 때로는 진정할 줄도 알아야 한다. 멀리 보고 오래 가라”고 조언을 아끼지 않았다.

한양대 연극영화과 출신으로서 품어온 연기에 대한 열정을 실현한 조혜련은 굴곡진 35년 방송 인생을 담담히 고백하며 “1992년 데뷔해 35년간 산전수전 다 겪었다. 결혼도 두 번 했지만, 공인으로서 대중의 사랑을 받는 직업이기에 사명감을 가지고 나를 관리하며 버틴다”고 고백해 뭉클함을 자아냈다.

'리타 길들이기'에서 '리타'로 분한 조혜련. 조혜련이 26세 캐릭터를 연기하기 위해 8kg을 감량했다. 극단 두레 제공

인생 롤모델로 “역시 유재석!”이라고 답한 조혜련은 본인을 ‘확실한 유재석 라인’이라 칭하며 “재석이가 명절 때마다 한우를 보내준다. 나도 매년 한우를 사다 바치며 우정을 지킨다”는 유쾌한 미담을 전해 현장에 웃음을 선사했다.

마지막으로 조혜련은 ‘간절한마디’를 통해 자신의 최종 목표와 진심을 담은 메시지를 전해 관심을 끌 예정이다.

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