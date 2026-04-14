주운 신분증으로 15년간 신분 사칭해 15억 투자사기 친 50대

다른 사람의 신분을 사칭해 15년간 15억원대 금품을 가로챈 50대가 경찰에 붙잡혔다.

제주동부경찰서는 특정경제범죄가중처벌법상 사기와 사전자위작(허위전자기록 작성), 사문서위조, 절도 등 혐의로 50대 A씨를 구속 송치했다고 14일 밝혔다.

경찰이 압수한 A씨 휴대전화와 타인 신분증. 제주동부경찰서 제공

A씨는 2011년 길에서 주운 타인의 신분증을 이용해 신분을 속인 뒤 2018년 12월부터 올해 2월까지 지인들에게 접근해 투자 명목으로 돈을 받아 가로챈 혐의를 받는다.

A씨는 “임대 수익이 많고 대부업 주주인 지인이 있어 돈을 맡기면 원금 보장과 함께 높은 이자를 주겠다”고 속여 피해자 명의 계좌로 여러 차례에 걸쳐 총 15억7000여만원을 송금받은 뒤 잠적했다.

경찰은 피해자마다 알고 있는 피의자 이름이 다르지만 ‘자영업을 하던 피의자’라는 공통점에 주목해 사건을 병합 수사했고, A씨가 신분을 사칭해 범행을 저지른 사실을 밝혀냈다.

A씨는 수사기관 추적을 피하려고 피해자들 명의로 생활하며 서울과 광주, 청주 등지를 옮겨 다닌 것으로 조사됐다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 분석과 탐문 수사를 통해 광주의 한 고시텔에 숨어 있던 A씨를 검거하고 추가 피해금 은닉 여부를 수사하고 있다.

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