“코앞에서 놓쳐”… 엿새 만에 포착된 늑대 ‘늑구’, 인간띠 뚫고 도주

대전 오월드를 탈출한 늑대 ‘늑구’가 엿새만에 발견됐으나 포획망을 뚫고 달아나면서 또다시 놓쳤다.

14일 대전소방본부에 따르면 전날 오후 10시44분쯤 중구 무수동 보문산 인근에서 늑구를 발견했다는 신고가 접수됐다. 앞서 13일 오후 9시 10분쯤 이사동 인근에서 늑대 추정 신고가 접수된 데 이어, 9시 57분쯤 운남로에서도 추가 목격 신고가 들어왔다.

대전 오월드 탈출 이후 한동안 행방이 묘연했던 늑대 ‘늑구’가 13일 오후 10시43분쯤 오월드 인근 야산에서 목격됐다. 사진은 목격한 시민이 찍은 영상 갈무리. 연합뉴스

소방인력 40명이 현장에서 확인한 결과 이날 오전 0시6분쯤 해당 개체가 ‘늑구’로 확인됐다. 당국은 드론을 4대 투입해 추적을 이어갔고 2시간 후 무수동 일대에서 늑구 위치를 포착했다. 주변에 트랩을 설치하고 수의사 등이 현장에서 마취 포획을 준비했다. 이날 오전 5시51분쯤에는 물가에서 늑구와 마주치며 대치하는 상황도 벌어졌다.

그러나 늑구가 인간띠가 없는 사각지대로 달아나면서 포획에 실패했다. 당국 관계자는 “대치 과정에서 마취총은 발사하지 않았다”며 “현재 인간 띠를 형성한 상태로 늑구가 다른 지역으로 이동하지 못하도록 막고 있다”고 말했다．

수색당국이 드론을 띄워 재추적에 나섰으나 동선을 놓쳤다. 당국은 이날 오전 무수동 일대에 경차 60명을 배치해 늑구가 외곽으로 빠져나가지 못하도록 인간띠를 만들었다. 전날 밤 무수동 길가에서 늑구를 목격한 시민은 “사람을 보고 늑구가 놀라 피해 다니고 있었다”면서 “먹지 못한 이유 때문인지 힘이 없고 지쳐보였다”고 했다.

사진=연합뉴스

당국은 이날 오전 9시부터 군 드론과 일반 드론 등 6대를 투입해 늑구 위치를 다시 찾는 한편 수색 방식 전환을 위해 전문가 회의를 진행 중이다.

앞서 지난 8일 오전 9시15분쯤 대전 중구 사정동 오월드 늑대 사파리에서 2024년 1월생 수컷 늑대 늑구가 탈출했다.

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