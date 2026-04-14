부산교육청, 교육격차 해소 위해 5200억원 투입

부산시교육청은 학생 수 감소와 원도심 공동화 등에 따른 교육 격차를 완화하고, 학생의 균형 있는 성장을 지원하기 위해 ‘2026년 교육격차해소 종합계획’을 시행한다고 14일 밝혔다.

이번 종합계획은 5239억원을 투입해 원도심 및 작은 학교 등 교육환경이 상대적으로 열악한 346개 학교를 대상으로 12개 영역 137개 세부 사업을 추진한다. 12개 영역은 △학력신장 △과학·융합 △디지털·인공지능(AI) △인성 △문화·예술 △진로·진학 △방과후·돌봄 △교육복지 △교원인사 △인력지원 △교육환경 개선 △학부모 교육이다.

부산시교육청이 교육격차 해소를 위해 원도심 및 작은 학교 등 교육환경이 상대적으로 열악한 346개 학교를 대상으로 5239억원을 투입한다. 부산교육청 제공

세부적으로는 학력신장 분야의 경우 원어민 교사와 함께하는 ‘BE-Talk’, 중·고등학생 자기주도학습 지원, 학교급 전환기인 초6·중3 대상 ‘점프 업 윈터 스쿨’ 등 학생 맞춤형 사업을 운영해 학습 동기와 자기주도 학습 역량을 강화한다.

디지털·AI 교육 분야는 학교 현장에 디지털 튜터를 배치해 학생들의 AI 기기 활용 능력을 밀착 지원하고, 디지털 기반 학습 환경 적응을 돕는다. 또 학교별 수요를 반영한 교육시설 공간재구조화 사업을 통해 창의적이고 유연한 미래형 학습공간을 조성하는 등 10개 핵심사업을 선정해 정책의 효과성을 높일 예정이다.

이 밖에 현장 중심 지원 체계를 구축하고, 최근 3년간 교육격차 해소 사업에 대한 분석과 누적 관리 데이터를 활용해 더욱 정교하고 실효성 있는 지원 방안을 지속적으로 마련할 계획이다.

김석준 교육감은 “교육격차 해소는 개인의 문제가 아니라 지역과 사회의 지속가능성과 직결된 중요한 과제”라며 “부산의 모든 교실에서 아이들이 각자의 꿈을 키워나갈 수 있도록 교육청이 함께하겠다”고 강조했다.

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