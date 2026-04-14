與 “대한민국 정상화하고 일 잘하는 지방정부 만들 것”

더불어민주당이 6·3 지방선거가 50일 앞으로 다가온 14일 “이번 선거는 대한민국을 정상화하고 일을 잘하는 지방정부를 만드는 선거”라고 규정했다.

민주당 한병도 원내대표는 국회 원내대책회의에서 “6·3 지방선거가 오늘로 정확히 50일 남았다. 이재명정부 출범 이후 치르는 첫 번째 전국 단위 선거”라며 이같이 밝혔다.

더불어민주당 한병도 원내대표가 14일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 연합

한 원내대표는 “(이번 선거는) 내란 종식과 민생회복·사법대개혁이라는 시대정신을 온전히 구현하는 선거가 될 것”이라고 말했다. 그는 “맨몸으로 내란을 막은 국민 여러분께서 중앙권력을 교체했고, 내란수괴 윤석열과 그 일당에 대한 법적 심판이 진행되고 있다”며 “이제 2022년 윤석열을 등에 업고 나타난 무능하고 무책임한 지방권력을 심판할 차례다. 이것이 바로 국민의 뜻”이라고 했다.

한 원내대표는 “민주당은 중동 위기 극복과 민생 안전을 최우선 가치로 삼고 지방선거에 임하겠다”며 “다시 한번 위대한 국민의 승리를 위해 진실한 마음과 성실한 태도, 절실한 각오로 전력 질주하겠다”는 각오를 내비쳤다.

한 원내대표는 “민주당과 국민의힘은 어제 양당 원내대표 회동을 갖고 중동 위기 극복에 초당적으로 협력하기로 뜻을 모았다”며 “오는 16일에 여야 원내대표와 수석부대표, 정책위의장과 관련 부처가 참여하는 긴급 현안보고 및 대응 점검회의를 열기로 했다”고 전했다. 이어 “여야 원내지도부가 함께 정부로부터 현안을 보고받고 공동으로 대응을 점검하는 것은 이번이 처음 있는 일”이라며 “국민 부담이 가중되는 현실에 여야가 초당적으로 협력하고 공동 대응하는 것에 큰 의미가 있다”고 강조했다.

그는 “전쟁 관련 주요 부처가 참여하여 상황을 점검하고 국민 부담 경감을 위한 국회와 정부의 협력 방안을 함께 모색하는 자리가 될 것”이라며 “양당 원내대표는 매주 월요일 정기적으로 회동하기로 했다. 국민이 체감할 수 있는 성과를 낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

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