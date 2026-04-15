발스이노베이션·PSTN, 저온 플라즈마 공기살균청정기 기반 약국 환경 관리 협력

저온 플라즈마 기술 기업 ㈜발스이노베이션(대표 홍석진)과 약국 네트워크를 운영하는 ㈜PSTN(대표 안재성, 주강현)이 약국 환경에 적합한 실내 공기질 관리 솔루션 보급을 위해 협력에 나섰다.

양사는 발스이노베이션이 개발한 공기살균청정기 ‘발스플라즈마’를 PSTN 회원 약국을 중심으로 순차 보급할 계획이다. 이를 통해 약국 내 공기질 관리 체계를 강화하고, 공간 특성에 맞는 환경 관리 방안을 확대 적용한다는 방침이다.

‘발스플라즈마’는 미세먼지와 유해가스, 공기 중 미생물 제거 등 공기청정기의 기본 기능에 더해 저온 플라즈마 모듈을 적용한 것이 특징이다. 회사 측에 따르면 비말 및 부유 에어로졸 상태의 바이러스 비활성화 기술이 적용됐으며, 한국재료연구원과 질병관리청 산하 마산병원과의 공동 실험을 통해 코로나바이러스 비활성화 관련 결과를 확보했다.

또한 공기 중 부유 미생물을 포집한 뒤 전기장, OH 라디칼, 산소활성종 등 저온 플라즈마 기반의 3중 살균 시스템을 통해 처리하는 구조를 갖췄으며, 플렉서블(Flexible) 플라즈마 기술을 적용해 장치의 안전성과 성능을 함께 고려했다.

PSTN은 공기살균청정기 보급과 함께 약국 환경에 적합한 실내 공기질 관리 체계를 단계적으로 확대할 계획이다. 향후 한국재료연구원 및 발스이노베이션과 협력해 실내 공기질 측정 시스템과 AI 기반 관리 솔루션도 개발·도입을 추진한다.

PSTN 관계자는 “약국은 다양한 방문객이 이용하는 공간인 만큼 실내 환경 관리가 중요하다”며 “약국 공간에 적용 가능한 형태의 공기질 관리 방안을 검토해 도입을 추진하게 됐다”고 말했다.

양사는 2026년 4월부터 ‘공기까지 관리하는 약국’ 공동 캠페인을 진행하며, 약국 환경 관리 인식 제고와 관련 활동을 이어갈 계획이다.

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