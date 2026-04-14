[유통소식] ‘2026 KT&G 상상실현 페스티벌 춘천’ 성료 外

KT&G는 지난 11일부터 12일까지 양일간 상상마당 춘천에서 개최한 ‘2026 KT&G 상상실현 페스티벌 춘천’을 성황리에 마쳤다. 스킨 퍼스트 메이크업 브랜드 ‘AGE20’S’는 중국 대표 왕홍 ‘딴딴’과 함께 라이브 방송을 진행하며 현지 시장에서의 브랜드 경쟁력을 다시 한번 입증했다. N32가 서울 중구 소공로에 위치한 신세계백화점 본점에 팝업스토어를 오픈했다.

◆ ‘2026 KT&G 상상실현 페스티벌 춘천’ 성료

KT&G는 지난 11일부터 12일까지 양일간 상상마당 춘천에서 개최한 ‘2026 KT&G 상상실현 페스티벌 춘천’을 성황리에 마쳤다고 14일 밝혔다.

상상실현 페스티벌은 다양한 뮤지션들의 공연과 문화예술 프로그램을 동시에 즐길 수 있는 축제로 2012년에 첫 선보인 이후 지금까지 13회째 이어져 왔으며, 이번 행사 기간에만 1만 9천여 명의 관람객이 방문하며 많은 관심을 받았다.

2026 상상실현 페스티벌은 ‘우리는 같은 꿈을 꾼다’라는 슬로건 아래 아티스트와 관객이 음악으로 소통하며, 세대와 성별 상관없이 화합의 장으로 꾸며졌다. 행사에는 장기하, 카더가든, 너드커넥션, 10CM(십센치) 등 국내 정상급 뮤지션들이 참여해 화려한 무대를 선보였다. 이와 함께 KT&G 상상마당의 뮤지션 지원 프로그램인 ‘밴드 디스커버리’ 등에서 발굴된 신진 아티스트를 포함해 총 30개 팀이 무대에 올라 현장의 열기를 더했다.

2026 상상실현 페스티벌은 참여형 콘텐츠를 중심으로 방문객의 현장 몰입도를 높인 것이 특징이다. 특히 럭키드로우, 보물찾기 등 다양한 이벤트와 페이스페인팅·티셔츠페인팅과 같은 체험형 콘텐츠를 운영해 방문객들이 현장에서 직접 참여하고 즐길 수 있는 환경을 조성했다.

심영아 KT&G ESG경영실장은 “상상실현 페스티벌은 지역사회와의 협력을 기반으로 10여 년간 꾸준히 이어져 오며 강원 춘천을 대표하는 페스티벌 콘텐츠로 자리 잡았다”며 “앞으로도 KT&G는 문화공헌 플랫폼을 기반으로 신진 예술인 지원과 지역 문화 발전에 지속적으로 기여하겠다”고 전했다.

◆ AGE20'S, 中 왕홍과 라이브 방송…60억원 판매 달성

스킨 퍼스트 메이크업 브랜드 ‘AGE20’S’(에이지투웨니스)가 중국 대표 왕홍 ‘딴딴(DANDAN)’과 함께 라이브 방송을 진행하며 현지 시장에서의 브랜드 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

특히 50분 동안 진행된 이번 라이브 방송에서 ‘AGE20’S 시그니처 에센스 커버 팩트 마스터 더블 커버’는 약 20만 개 이상 판매되며, 약 2,800만 위안(한화 약 60억 원, 4월 14일 환율 기준) 규모의 총 상품 거래액(GMV)을 기록하는 등 의미 있는 성과를 거뒀다.

딴딴은 약 1.2억 명의 팔로워를 보유한 콰이쇼우(Kuaishou) 대표 왕홍으로, 영향력 있는 커머스 채널을 기반으로 K뷰티 제품을 소개하며 소비자 접점을 확대해 나가고 있다.

이번 협업은 4월 3일부터 8일까지 진행된 한국 뷰티 브랜드 방문 및 사전 콘텐츠 촬영을 시작으로, 4월 11일 중국 항저우에서 콰이쇼우 라이브 방송을 진행했다.

◆ 프리미엄 비건 매트리스 N32, ‘신세계백화점 본점’에 팝업스토어 오픈

N32가 서울 중구 소공로에 위치한 신세계백화점 본점에 팝업스토어를 오픈했다.

N32는 '기업은 세상을 이롭게 해야 한다'는 경영철학 아래 지속돼 온 시몬스의 ESG 경영을 투영해 선보이는 브랜드다. 브랜드 문화, 비주얼, 콘셉트 등 전반적인 전개 방식에서 시몬스와 뚜렷한 차별성을 보여주며 독립적인 '멀티 브랜드'로 평가받고 있으며, 최근 ‘Sleep N Recovery’란 슬로건 아래 수면을 넘어 일상 전반에서 긍정적인 에너지를 더하는 라이프스타일을 제안하고 있다.

이번 팝업스토어는 신세계백화점 강남점과 함께 국내 프리미엄 럭셔리 쇼핑의 양대 축으로 꼽히는 신세계백화점 본점 7층에 들어섰다.

N32 신세계백화점 본점 팝업스토어에서는 N32의 대표 매트리스이자 기존 폼 매트리스의 고질적인 단점인 열감, 쏠림 현상을 획기적으로 개선한 ‘N32 폼 매트리스’를 경도별로 만날 수 있다.

◆ 오비맥주, 고용노동부 인증 ‘생맥주 관리사(MDM)’ 자격 제도 도입

오비맥주가 생맥주 품질 혁신과 외식업계와의 상생을 위해 국내 최초로 고용노동부 인증 기반의 ‘생맥주 관리사(Master Draft Manager, 이하 MDM)' 자격 제도를 운영한다고 14일 밝혔다.

MDM 자격 제도는 생맥주의 위생과 품질 관리 프로세스를 표준화하고 이를 체계적으로 검증해 외식업소의 경쟁력을 높이기 위해 마련됐다. 특히 고용노동부 인증을 기반으로 운영되는 비영리 형태의 공신력 있는 제도라는 점에서 기존의 단발성 교육과는 차별화된다.

공동 운영사인 ㈜키노콘은 지난 14년간 생맥주 품질관리 교육 및 기기 관리 시스템을 구축해온 전문 기업이다. 오비맥주는 키노콘의 기술력에 자사의 품질 경영 노하우를 접목해, 소비자에게 언제 어디서나 까다로운 관리 기준에 부합하는 일관된 생맥주 경험을 제공한다는 계획이다.

MDM 생맥주 관리 자격 취득 과정은 실제 매장 환경에서의 관리 역량을 종합적으로 검증하기 위해 ▲이론 교육 ▲실습 교육 ▲온라인 시험 ▲현장 실기 등 총 4단계로 구성되어 있다.

교육 과정은 생맥주 위생 관리부터 공급 라인 세척, 탄산압 조절, 전용 잔 관리, 신선도 유지를 위한 보관 방식 등 고품질 생맥주 제공에 필요한 전 과정을 폭넓게 다룬다. 특히 현장 실기 시험을 통해 단순 암기를 넘어 실제 운영 환경에 즉시 적용 가능한 실무 능력을 인증하는 것이 특징이다.

모든 과정을 통과한 합격자에게는 MDM 공식 자격증과 매장에 부착할 수 있는 인증 명패가 수여된다. 또한, 매장 운영에 실무적 도움을 주기 위해 ▲매장 전용 잔 ▲생맥주 품질관리 전용 공구 세트 ▲매장 홍보를 위한 SNS 마케팅 지원 등 풍성한 혜택이 함께 제공된다.

◆ 코오롱스포츠, ‘2026 트레일 캠프 울릉’ 참가자 모집

코오롱FnC가 전개하는 아웃도어 브랜드 코오롱스포츠가 오는 6월 4일부터 6일까지 2박 3일간 울릉도에서 아웃도어의 정수를 경험할 수 있는 ‘2026 코오롱 트레일 캠프 울릉(2026 KOLON TRAIL CAMP ULLEUNG)’을 개최하고 참가자를 모집한다.

올해로 3회째를 맞이한 ‘코오롱 트레일 캠프 울릉(전 dive into ulleung)’은 기록 경쟁을 넘어, 낯선 자연 속에서 자신의 움직임에 온전히 몰입하며 울릉도를 가장 깊숙이 경험할 수 있도록 제안하는 코오롱스포츠만의 차별화된 아웃도어 행사다.

‘코오롱 트레일 캠프 울릉’은 참가자의 성향에 따라 선택할 수 있는 세 가지 옵션으로 운영된다.

첫 번째, ‘하이킹(HIKING)’은 박배낭을 메고 태하항에서 출발해 나리분지를 거쳐 도동까지 이틀간 약 37.7km의 험준한 능선을 종단하며 울릉도의 입체적인 지형을 체감하는 고강도 백패킹 여정이다. 두 번째, ‘트레일러닝(TRAIL RUNNING)’은 이틀간 울릉도 해안길을 따라 누적 상승고도 3,000m 이상의 코스를 달린다.

코오롱스포츠 애슬리트팀 소속 트레일러닝 선수가 리딩을 맡아 차별화된 러닝 경험을 제공한다. 세 번째, ‘클라이밍(ROCK CLIMBING)’은 바다와 맞닿은 울릉도의 자연 암벽에서 진행된다. 코오롱 등산학교가 새롭게 개척한 루트를 따라 절벽 위에서 압도적인 풍경을 마주하는 희소성 높은 등반을 경험할 수 있다.

참가자들에게는 여정의 시작을 알리는 ‘준비 키트(Preparation Kit)’가 사전에 배송된다. 종목에 특화된 코오롱스포츠의 전문 장비가 포함되어 있어 준비 단계부터 감각을 깨울 수 있도록 돕는다. 또한 현장에서는 따개비밥, 산채나물 비빔밥 등 울릉도 로컬 식재료를 활용한 미식을 함께 제공해 현지의 식문화를 깊이 있게 체험할 수 있다.

‘코오롱 트레일 캠프 울릉’ 참가 신청은 이날 오후 12시부터 코오롱스포츠 공식 홈페이지를 통해 선착순으로 진행된다.

◆ 스킨1004, 美 코첼라 K뷰티 이벤트 성료

원료주의 스킨케어 브랜드 스킨1004(스킨천사)가 미국 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌' 기간 진행한 오프라인 이벤트를 성황리에 마쳤다고 14일 밝혔다.

틱톡샵이 주최한 이번 행사는 지난 12일 코첼라 행사장 인근 빌리지에서 진행됐으며, 스킨1004를 포함한 주요 K-뷰티 브랜드들이 참여했다. 현장을 찾은 200여 명의 현지 인플루언서들은 각 브랜드 부스를 방문해 제품을 직접 체험했다. 부스 곳곳에서는 다양한 콘텐츠 촬영이 이어지며 현장에 활기를 더했다. 특히 카일리 제너의 스타일리스트로 알려진 아리엘 테하다(Ariel Tejada)가 메인 MC로 나서 행사 분위기를 한층 끌어올렸다.

스킨1004는 여름을 앞두고 열리는 코첼라 페스티벌의 특성에 맞춰, 무더운 야외 환경에서도 메이크업 완성도를 높여주는 스킨케어 루틴을 제안했다. 지난해 11월 OTC 인증을 획득한 '마다가스카르 센텔라 히알루-시카 워터 핏 선세럼'을 중심으로 글로벌 베스트셀러 '마다가스카르 센텔라 앰플', '퀵 카밍 패드', 신제품 '마다가스카르 센텔라 테카 앰플' 등을 선보여 호응을 얻었다.

또한 4월 중 진행되는 틱톡샵 ‘뉴 어라이벌(NEW ARRIVAL)’ 캠페인에도 참여한다. 틱톡샵 입점 브랜드를 대상으로 신제품 특화 프로모션을 전개하는 이번 캠페인을 통해 브랜드 인지도를 높이고, 코첼라 행사와 연계한 인플루언서 콘텐츠로 현지 소비자 공략에 박차를 가할 계획이다.

◆ 몽클로스, 스킨케어 베이스로 수분크림 바른 듯 촉촉한 ‘PDRN 수분 선 크림’ 출시

하우스 뷰티 브랜드 몽클로스(MONCLOS)가 스킨케어 기능을 강화한 데일리 선케어 제품 ‘PDRN 수분 선 크림’(SPF50+/PA++++)을 출시한다.

최근 글로벌 뷰티 시장에서는 백탁 없이 가볍게 발리는 선크림과 촉촉한 수분 제형 제품에 대한 선호가 높아지고 있다. 특히 메이크업 단계에서 향이 겹치는 것을 꺼리는 여성 소비자 특성을 고려해, 기초처럼 부담 없이 사용할 수 있는 무향 선크림이 새로운 트렌드로 자리잡는 추세다.

또한 SNS와 유튜브를 중심으로 한국 선크림과 비교 콘텐츠가 확산되면서 부드러운 발림성과 자연스러운 피부 표현을 구현한 제품이 주목받고 있다. 이에 따라 수분감 있는 사용감과 스킨케어 성분을 동시에 갖춘 제품이 선크림의 새로운 기준으로 부상하고 있다.

몽클로스가 선보이는 PDRN 수분 선 크림은 전체 성분의 약 70%를 스킨케어 성분으로 구성한 무향의 ‘스킨케어형 선케어 제품’이다. 인공 향과 색소를 제외한 클린 처방에 선크림 특유의 답답함이나 끈적임 없이 수분크림을 바른 듯 촉촉하고 가벼운 사용감을 구현한 것이 특징이다.

트리플 히알루론산과 알로에베라 추출물이 피부 깊숙이 수분을 공급하며, 병풀 추출물과 판테놀, 세라마이드 콤플렉스가 외부 자극으로 민감해진 피부를 빠르게 진정시키고, 피부 컨디션을 안정적으로 유지하는 데 도움을 준다. 눈 시림 현상과 피부 자극을 최소화한 저자극 포뮬러로 민감한 피부도 사계절 데일리로 사용할 수 있다.

여기에 병풀 유래 PDRN 성분을 함유해 자외선 노출로 지친 피부의 재생과 탄력 케어에 도움을 주며, 비타민과 항산화 성분이 풍부한 토마토 추출물이 피부 브라이트닝과 안티에이징 케어까지 고려했다.

이 제품은 SPF50+/PA++++의 강력한 자외선 차단 지수를 갖추었으며, 도포 후 약 15분이 지나면 피부 위에 안정적인 차단막을 형성해 일상 속 자외선으로부터 피부를 보호한다. 또한 백탁 현상이 없는 부드러운 발림성을 구현해 일명 ‘화잘먹’(화장이 잘 먹는) 선크림으로 메이크업 전 단계에서도 밀림 없이 자연스러운 피부 표현이 가능하다.

◆ 아르켓, 서울 영등포 타임스퀘어에 오프라인 매장 오픈

노르딕 라이프스타일 브랜드 아르켓(ARKET)이 다가오는 2026년, 서울 영등포 타임스퀘어에 신규 매장을 오픈하며 국내 입지를 더욱 확장해 나간다.

자연, 단순함과 느림의 미학에서 영감을 받은 아르켓은 2017년에 론칭되었으며, 아름다운 일상에 영감을 주기 위해 신중하게 제작되고 엄선된 의류와 홈웨어, 카페 메뉴가 함께 어우르는 모던 마켓 컨셉으로 선보이고 있다.

새롭게 문을 여는 아르켓 타임스퀘어점은 가로수길점, 더현대 서울점, 아이파크몰 용산, 롯데월드몰에 이어 서울 내 다섯 번째 아르켓 매장으로 자리매김한다.

아르켓의 매니징 디렉터 퍼닐라 울파르트(Pernilla Wohlfahrt)는 “한국은 아르켓의 글로벌 확장에 있어 중요한 시장이며, 서울 영등포 타임스퀘어 매장 오픈은 지속적인 성장의 의미 있는 발걸음이다.

새롭게 선보이는 이번 오프라인 매장을 통해 아르켓을 사랑해 주는 한국 고객 및 커뮤니티와 더욱 긴밀하게 소통하고, 더 많은 고객들을 아르켓의 모던 라이프스타일 마켓으로 초대할 수 있기를 기대한다.”고 전했다.

아르켓 타임스퀘어점은 여성과 남성을 위한 의류와 액세서리까지 다양한 카테고리로 구성되었다. 아르켓의 컬렉션은 시대를 초월한 워드로브 에센셜과 시즈널 아이템을 조화롭게 선보이며, 현대적인 북유럽 감성을 담아 실용성과 다양성, 기능성을 갖춘 제품을 제안한다.

스웨덴 스톡홀름에 본사를 둔 아르켓은 지속 가능한 디자인과 일상 속 아름다움을 테마로 삼고 있다. 브랜드의 핵심 철학은 합리적인 가격과 높은 접근성을 갖춘 제품을 만들기 위해 미술과 공예에 기능성을 연결하고자 했던 20세기 북유럽 모더니즘 운동에 뿌리를 두고 있다.

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