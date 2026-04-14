악뮤, 멜론서 25억 스트리밍…혼성 아티스트 ‘최고 기록’

새 정규 앨범 ‘개화’로 활동을 개시한 남매 듀오 AKMU(악뮤)가 데뷔 이후 지금까지 스트리밍 서비스 멜론에서 세운 주요 대기록들이 공개됐다.

멜론이 14일 공개한 데이터랩에 따르면, 악뮤는 2014년 데뷔 이후 약 12년간 누적 25억3617만 스트리밍을 기록했다. 이는 혼성 아티스트 가운데 최고 수치다. 꾸준한 음원 성적과 롱런 히트곡이 만들어낸, 단발성 히트가 아닌 ‘지속형 인기’의 대표 사례로 평가된다.

특히 1억 스트리밍을 돌파한 곡만 7곡에 달한다. 이는 멜론 전체 아티스트 중에서도 단 17팀만이 보유한 기록이다. 대표곡으로는 4억4839만회를 기록한 ‘어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지’를 비롯해 ‘오랜 날 오랜 밤’, ‘200%’, ‘낙하(with 아이유)’, ‘Give Love’, ‘DINOSAUR’, Love Lee 등이 고르게 사랑받았다.

악뮤. 멜론

이 가운데 ‘어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지’는 멜론 일간 차트에 1046일 연속 진입하며 역대 15위라는 기록을 세웠다. 또한 한강 작가가 추천한 곡으로도 화제를 모았으며, 7년 연속 연간 차트에 이름을 올리기도 했다. 누적 ‘좋아요’ 수 역시 약 49만4000개로, 방탄소년단의 대표곡 봄날에 이어 두 번째로 높은 수치다.

아울러 첫 정규 앨범 ‘PLAY’는 한국대중음악상 최우수 팝 음반을 수상했고, ‘항해’와 ‘NEXT EPISODE’ 역시 주요 부문 후보에 오르며 평단의 지지도 받았다. 특히 ‘낙하’는 최우수 팝 노래를 수상했다.

개별 활동에서도 이찬혁은 솔로 앨범 ‘EROS’로 한국대중음악상 3관왕을 달성했다. 이수현은 OST 참여 등을 통해 영역을 확장하고 있다.

멜론 측은 “악뮤는 대중성과 음악성을 동시에 입증한 아티스트”라며 “그룹과 개인 활동 모두에서 지속적인 성과를 내고 있다”고 평가했다.

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