'뇌출혈' 이진호, 최초 신고자 강인 덕에 골든타임 사수

코미디언 이진호가 급성 뇌출혈로 쓰러진 가운데, 그를 구한 인물이 슈퍼주니어 출신 강인이라는 소식이 전해졌다.

14일 마이데일리는 이진호가 뇌출혈로 쓰러진 지난 1일 그의 심각한 상태를 최초로 인지해 119에 신고한 사람이 강인이라고 보도했다.

강인은 의식을 잃어가고 있는 이진호에게 전화를 걸었다가 사태의 심각성을 인지하고 119에 신고한 것으로 알려졌다.

한 관계자는 해당 매체에 "이진호가 집 마당에서 나오다가 쓰러졌다. 크게 넘어져 많이 다쳤다. 강인의 전화 덕분에 이진호가 골든타임 내 병원으로 이송됐다. 현재 치료에 집중하고 있다"고 전했다.

당시 이진호의 소속사 SM C&C는 "현재 중환자실에서 치료를 받고 있으며 일반 병실로 전실 여부를 지켜보고 있는 상황"이라고 밝혔다.

이진호는 2005년 SBS '웅이 아버지'로 이름을 알렸으나, 2024년 10월 인터넷 불법 도박 사실을 시인하며 모든 활동을 중단했다. 자숙 기간 중 혈중알코올농도 면허취소 수준(0.11%)의 음주운전 사고까지 적발되며 여론의 비판을 받았다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지