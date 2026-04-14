편승엽, 신우암 3기 수술 후 근황…“현재 건강관리에 최선”

채널A '스타건강랭킹 넘버원' 화면 캡처

가수 편승엽이 신우암 투병 사실과 수술 후 근황을 전한다.

오는 15일 오후 8시 방송되는 채널A '스타건강랭킹 넘버원'에서는 암의 위험을 높이는 면역력 저하에 대해 살펴보고, 면역력을 끌어올릴 수 있는 해결책을 알아본다.

사전 녹화에서 편승엽은 2년 전 신우암 3기 진단을 받고 수술을 받았다고 전했다. 신우암은 신장의 신우에 발생하는 악성종양으로 알려져 있다.

편승엽은 "현재 건강 관리에 최선을 다하고 있다"며 "건강 랭킹에서 노력한 보람이 보였으면 한다"고 전했다.

개그우먼 김세아는 "친할아버지가 위암으로 돌아가셨다"고 밝히고, MC 지석진은 "아버지가 폐암을 앓으셨다"고 고백하며 암에 대한 두려움을 내비친다.

앞서 편승엽은 2024년 9월 한 방송에서 "지난해 허리 수술을 했다. 그리고 올해는 몸 안에 암이 생겼다. 신우암이라는 병에 걸렸는데 3기였다. 수술하고 지금 열심히 운동하고 있다. 컨디션 관리를 하고 있다"고 밝힌 바 있다.

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