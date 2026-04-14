미·이란, 물밑 대화 진행중…2차 대면협상 가능성도 준비

파키스탄 이슬라마바드에서 열린 1차 종전 협상 결렬 후 미국이 호르무즈 해협 '역봉쇄' 카드로 이란을 압박하고 있지만, 물밑에서는 여전히 타결 시도가 이어지고 있다는 보도가 나왔다.



13일(현지시간) 로이터 통신과 CNN 등 외신들은 미국 당국자와 협상 내용에 밝은 소식통을 인용해 미국과 이란 간 대화 카드가 여전히 살아있다고 보도했다.

트럼프 미국 대통령. EPA연합뉴스

한 미국 당국자는 "미국과 이란 사이에 지속적으로 대화가 이뤄지고 있으며 합의 도출을 위한 진전이 계속되고 있다"고 말했다.



앞서 도널드 트럼프 미국 대통령도 이란이 이날 아침 연락을 취해왔고 "합의를 간절하게 원하고 있다"고 발언했다.



CNN은 특히 양측이 다시 대화 테이블에 마주 앉을 가능성도 거론되고 있다고 전했다.



한 소식통은 트럼프 행정부 당국자들이 미국과 이란 간 '2주 휴전' 기간이 만료되기 전 두 번째 대면 회담이 이뤄질 가능성을 놓고 세부적인 사항을 논의하고 있다고 밝혔다.



미국과 이란은 지난 7일 파키스탄이 제안한 2주 휴전안을 수용했으며 휴전 기한은 21일까지다.



이 소식통은 이란과 지역 중재자 간 협상이 진전을 보일 경우에 대비해 2차 대면 협상을 위한 일정과 장소를 검토하고 있다며, "상황이 그 방향으로 흘러갈 경우 신속하게 조처할 준비를 해야 한다"고 말했다.

지난 11일(현지시간) 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 전쟁 종식을 위한 회담에 나선 미국 대표단(왼쪽)과 이란 대표단. AP·EPA연합뉴스

이 경우 이슬라마바드와 스위스 제네바 등이 잠재적 후보지로 거론되고 있다.



블룸버그 통신도 2주 휴전 기간이 만료되기 전 새로운 회담을 개최하는 것을 목표로 이슬라마바드와 다른 장소 등에 대한 논의가 진행되고 있다고 보도했다.



외신에 따르면 튀르키예와 파키스탄이 여전히 중재 역할을 하고 있다고 한다.



중동 주재 한 외교관은 JD 밴스 미국 부통령이 이슬라마바드를 떠난 이후에도 중재자들과 미국 간 대화가 계속 진행되고 있으며, 파키스탄도 여전히 메시지 전달 역할을 하고 있다고 밝혔다.



셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 이날 "문제해결을 위해 전력을 다하고 있다"고 밝힌 바 있다.



CNN은 협상에 정통한 관계자를 인용해 트럼프 행정부가 여전히 외교적 해결책을 찾을 수 있을 것이라는 희망을 버리지 않고 있으며, 협상 진척 상황에 따라 휴전 기한이 연장될 가능성도 있다고 전했다.



미국과 이란의 이슬라마바드 협상은 핵 프로그램과 호르무즈 해협 봉쇄 문제를 둘러싼 이견을 좁히지 못해 결렬됐다.



로이터는 미국은 핵 문제와 호르무즈 해협에 초점을 맞췄지만, 이란은 보다 광범위한 수준의 합의를 원했다고 전했다.

<연합>

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