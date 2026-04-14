과즙세연, 11살 연상 BJ 케이와 8개월째 열애…“팬들에 죄송”

BJ 케이 SOOP 영상 캡처

BJ 과즙세연(25·인세연)과 케이(36·박중규)가 열애 중이라고 밝했다.

13일 케이는 자신의 라이브 스트리밍 채널 '숲'(SOOP)을 통해 '케이 중대 발표'라는 제목의 영상을 통해 과즙세연과 교제 사실을 전했다.

이날 케이는 과즙세연과 나란히 앉아 "연애합니다, 방송에서 얘기를 언젠가는 할 거라고 생각했는데 저희 연애합니다"라고 과즙세연과의 열애 사실을 알렸다.

이어 "저희가 일단 연애를 하고, '몰카'는 아니다"라면서 지난해 7월에 한 결혼식 뒤풀이에서 과즙세연을 만났다고 전했다. 그러면서 케이는 "(지난해) 8월부터 사귀었다, 알게 된 날짜는 7월이었다. 7월에 결혼식 가서 뒤풀이에서 얘기를 좀 하다가 그날부터 계속 연락하고 한 달 정도 '썸' 타다가 사귀게 됐다"고 전했다.

그러면서" (우리가) 만난지 한 8개월 정도 됐고 그렇다"고 덧붙였다.

케이는 "과즙세연이라는 타이틀은 내게 하나도 중요하지 않다, 애교 많고 내 말 잘 들어주고 때로는 성숙하고 때로는 아기 같은 모습이 좋다"면서 "11세 차이가 나는 만큼 더 관리를 해야 할 것 같다"고 말했다.

한편 BJ 케이는 1989년 11월생으로 SOOP에서 활동하는 유명 스트리머다. 과즙세연은 2000년 11월생으로 지난 2024년 넷플릭스 '더 인플루언서'에 출연하기도 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지