화성시, 고유가 피해지원금 27일 지급…최대 55만원

경기 화성시가 국제 유가 급등에 따른 민생 부담을 덜기 위해 27일부터 ‘고유가 피해지원금’을 지급한다.

13일 화성시에 따르면 이번 1차 지원금은 취약계층이 대상이다. 이후 시민 약 70%를 대상으로 단계적으로 확대할 계획이다.

화성시청

시는 원활한 집행을 위해 윤성진 제1부시장을 단장으로 복지정책과, 행정지원과, 민원여권과, 4개 구청, 29개 읍·면·동이 참여하는 전담 태스크포스(TF)를 꾸렸다. 이를 통해 민원 혼선을 최소화한다는 방침이다.

지원금은 중동사태로 인한 유가 상승과 물가 압박에 대응하기 위해 마련됐다. 소득 수준과 거주 요건을 기준으로 차등 지급한다.

기초생활수급자에게는 1인당 55만원, 차상위계층과 한부모가족에게는 1인당 45만원을 우선 지급한다.

소득 하위 70%에 해당하는 시민은 건강보험료 기준으로 선정해 5월18일부터 1인당 10만원을 받는다.

신청은 온·오프라인 모두 가능하다. 온라인은 카드사 누리집과 앱, 지역사랑상품권 플랫폼에서 24시간 신청할 수 있고 오프라인은 주소지 읍·면·동 행정복지센터와 은행 영업점을 이용하면 된다.

지급 방식은 신용·체크카드 충전, 지역화폐, 선불카드 중 선택할 수 있다. 시내 소상공인 매장에서 8월31일까지 사용해야 한다.

윤 부시장은 “신속하고 차질 없는 지급으로 민생 안정과 지역경제 회복에 기여하겠다”고 말했다.

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