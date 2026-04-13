김영록 “특별시에 청년국 신설…청년정책 실행 체계 전면 개편” [6·3의 선택]

김영록 더불어민주당 전남·광주통합특별시장 예비후보는 13일 “전남광주특별시에 ‘청년국’을 신설해 청년정책의 실행 체계를 근본적으로 바꾸겠다”고 밝혔다.

김 예비후보는 이날 “전남·광주 27개 시군구에 흩어진 청년기본조례와 정책을 통합해 효율성을 높이고, 실행 중심의 체계로 전환하겠다”며 이같이 말했다.

김영록 더불어민주당 전남광주특별시장 예비후보. 김영록 후보 측 제공

그는 청년정책을 총괄하는 ‘청년재단’ 설립 구상도 함께 제시했다. 청년재단을 통해 정책 기획부터 실행, 지원 연계, 평가까지 일원화된 플랫폼을 구축하고, 기존 지역 청년센터와의 협력을 강화해 현장과 행정 간 괴리를 줄이겠다는 방침이다.

또 권역별 청년정책위원회를 구성해 청년이 정책 제안과 결정 과정에 직접 참여하도록 하고, 실행 가능한 과제는 즉각 추진하는 시스템을 마련하겠다고 강조했다.

이와 함께 지역 대표 청년들과의 타운홀 미팅을 상시 개최하고, 청년활동가 및 스타트업 종사자들과의 정례적 소통을 통해 정책 체감도를 높이겠다는 계획도 밝혔다.

김 예비후보는 “청년은 정책의 대상이 아니라 주체”라며 “말이 아닌 실행으로 청년의 삶을 바꾸고, 청년이 머물고 도전하며 성장하는 전남광주특별시를 만들겠다”고 말했다.

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