롯데건설, 희망퇴직 실시...최대 30개월치 위로금 지급하기로

롯데건설이 장기 근속자와 임금피크 대상자를 중심으로 희망퇴직에 나선다.

롯데건설은 13일 사내 공지를 통해 희망퇴직 시행 계획을 안내하고, 신청자에게 근속연수에 따라 최대 기본급 30개월분의 위로금과 3000만원의 특별 위로금을 지급하기로 했다.

롯데건설 사옥. 연합뉴스

희망퇴직 대상은 장기 근속자와 임금피크제 적용 직원 등으로 알려졌다. 위로금은 근속 연수에 따라 차등 지급되며, 별도로 3000만원의 특별 위로금이 추가된다. 또 대학교 재학 이하 자녀를 둔 직원에게는 1인당 1000만원의 학자금 지원도 이뤄질 예정이다.

롯데건설은 희망 퇴직 신청자에게는 재취업 컨설팅 프로그램 등을 제공하겠다는 계획이다.

아울러 롯데건설은 희망퇴직과 함께 신규채용도 이어간다는 방침을 전했다. 롯데건설은 올해 1분기 39명의 신입사원을 채용했으며, 2분기 이후에도 신입과 경력직 채용을 지속할 계획이라고 밝혔다.

롯데건설 관계자는 “인력 선순환을 통한 조직 체질 개선이 목적”이라며 “단순한 인력 감축이 아니라 젊고 경쟁력 있는 조직을 구축하기 위한 선제적 조치”라고 말했다.

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