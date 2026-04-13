러 외무 14∼15일 방중… 왕이와 중러 협력·중동 정세 등 논의

세르게이 라브로프 러시아 외무장관이 이틀간 일정으로 중국을 방문한다.
13일(현지시간) 러시아 외무부에 따르면 라브로프 장관은 오는 14일부터 왕이 중국 외교부장과 회담하면서 양국 협력 방안을 논의할 예정이다.
러시아 외무부는 두 장관이 “유엔, 브릭스(BRICS), 상하이협력기구(SCO), 주요 20개국(G20), 아시아태평양경제협력체(APEC) 등 다자기구 활동을 중심으로 국제적 협력에 대해 논의할 것”이라고 덧붙였다. 그러면서 “우크라이나 사태와 중동 정세를 포함한 여러 현안과 지역 문제에 대한 상세한 의견 교환도 기대된다”고 언급했다.
중국 외교부도 라브로프 장관이 왕 부장의 초청으로 14∼15일 중국을 방문한다고 밝혔다. 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 “라브로프 장관 방중 기간 양국 외교부장은 양국 관계 발전과 각 분야 협력, 공동으로 관심을 갖는 국제 및 지역 문제에 대해 의견을 교환하고 입장을 조율할 예정”이라고 말했다.
궈 대변인은 “중국과 러시아는 신시대 전면적 전략적 협력 동반자 관계"라며 “양국은 최근 선린우호를 지속적으로 심화하고 전면적인 전략 협력을 확대했으며 호혜 협력과 상생을 견지해 왔다”고 강조했다.
라브로프 장관과 왕 부장의 만남은 지난해 12월 러시아 모스크바 회담 이후 약 4개월 만이다. 이번 방문은 왕 부장이 지난 9∼10일 2019년 9월 이후 약 7년 만에 북한을 찾아 최선희 외무상과 전략적 소통과 협력 강화를 논의한 직후 이뤄진 것이다.
도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 다음 달 정상회담을 앞두고 중국이 러시아와 북한 등 전통적 우방과의 관계를 다지려는 행보로 풀이된다.
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