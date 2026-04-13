전주 탄소국가산단, ‘드론·방산’ 업종 추가로 투자유치 ‘탄력’ 기대

전북 전주시 탄소소재 국가산업단지에 드론·방산 관련 업종이 새롭게 포함되면서 투자유치 확대에 청신호가 켜졌다. 입주 가능 업종이 200개 이상으로 늘어나면서 산단 경쟁력이 한층 강화될 전망이다.

전주시는 최근 국토교통부가 고시한 ‘전주 탄소소재 국가산업단지’ 계획 변경 승인에 따라 드론·방산 분야가 산단 유치 가능 업종에 최종 추가됐다고 13일 밝혔다.

이번 고시에 따르면 △유인항공기와 항공우주선 제조업 △무인 항공기 및 무인 비행장치 제조업 △전투용 차량 제조업 등 총 10개 업종이 새롭게 포함됐다. 이에 따라 입주 가능 업종은 기존 193개에서 203개로 확대됐다.

특히, 전주시가 전략적으로 육성 중인 드론·방산 분야가 포함되면서 관련 기업 유치에 속도가 붙게 됐다. 산업 다변화를 통해 지역 산업 생태계 고도화에도 긍정적인 영향을 미칠 전망이다.

전주 탄소국가산단은 총 65만6000㎡ 규모로 조성 중이며, 시는 지난해 6월부터 산업시설용지 분양과 기업 투자유치에 나서고 있다. 도심 인접 입지와 함께 전주IC와 가까워 물류 접근성이 뛰어나고, 인근 연구·혁신기관과 연계할 수 있어 기업 활동에 유리한 환경을 갖추고 있다는 평가다.

시는 투자유치 경쟁력 강화를 위해 제도적 지원도 확대했다. 조례 개정을 통해 투자기업 보조금 한도를 기존 50억원에서 80억원으로 상향하고, 분양가의 10%에 해당하는 입지 보조금을 추가 지원하는 등 기업 유치 기반을 강화해 왔다.

전주시 관계자는 “입주 업종 확대를 통해 기업들의 선택 폭이 넓어진 만큼 산단 분양에도 더욱 속도가 붙을 것으로 기대한다”며 “기업하기 좋은 환경을 조성해 지역경제 활성화를 이끌 방침”이라고 말했다.

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