LG전자 ‘사내 1% 전문가’ 선발… 미래기술 강화

LG전자가 사내 전문가로 구성된 연구·전문위원을 선발해 미래 기술 확보에 주력한다.



LG전자는 연구위원 15명, 전문위원 7명을 올해 연구·전문위원으로 선발했다고 13일 밝혔다.

서울 여의도 LG트윈타워의 모습. 뉴시스

연구·전문위원은 연구개발(R&D), 생산, 품질, 디자인 등 각 분야에서 전문가 육성을 지원하기 위해 2009년부터 운영된 제도다. 선발 인원은 직무별 1% 수준으로, 독립된 업무 환경에서 별도 처우를 받으며 전문분야 직무를 수행하게 된다. 연구위원은 미래 기술 경쟁력 제고에 집중하고, 전문위원은 전사적 과제를 주도한다.



올해 연구위원에 선발된 김정섭 최고기술책임자(CTO)부문 소자재료연구소 연구위원은 인공지능(AI) 데이터센터에 활용되는 냉각 솔루션 개발을 주도했고, 김동욱 전장(VS)사업본부 연구위원은 운전자 시선에 따라 초점을 조절하는 초경량 증강현실 헤드업 디스플레이(AR-HUD) 등 광학기술 기반 차량용 디스플레이 기술을 개발했다.



박노마 냉난방공조(ES)사업본부 연구위원은 디지털 트윈 기술로 장비 없이 제품 성능과 제어 알고리즘을 검증하는 AI 능동제어 분야 연구를 주도한 공로를 인정받았다.



전문위원은 특허와 상품기획, 디자인, 품질 등 직군에서 성과를 보인 인재가 두루 선발됐다. 올해 신규 선발자를 포함해 LG전자에서 근무 중인 연구·전문위원은 모두 222명이다.

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