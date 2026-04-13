'봉화 살이 대만족'… 55명이 선택한 ‘텃밭 주택’의 매력

경북 봉화군이 추진 중인 주거 기반 조성 사업이 실질적인 인구 유입과 지역 활성화로 이어지며 지방소멸 대응의 모범 사례로 주목받고 있다.

봉화군은 경북형 작은정원 조성 사업과 정주 여건 개선 사업을 통해 최근 총 55명의 인구가 군으로 신규 전입했다고 13일 밝혔다. 이번 전입자 중 26명은 국립백두대간수목원을 포함한 인근 공공기관 및 학교 종사자다. 그간 인근 지자체에서 출퇴근하던 직장인이 봉화군에 정착한 것으로 군은 분석했다.

봉화읍 생기마지구 임대주택 단지. 봉화군은 마을 중심부에 단층형 주택을 배치하고 도로·주차공간 등 기반 시설을 조성해 외지 출퇴근 인구의 지역 정착을 유도하는 주거 환경으로 생기마지구를 활용하고 있다. 봉화군 제공

◆입주 경쟁률 5대 1 기록…지자체 벤치마킹 잇따라

물야면 일대 2만5177㎡ 부지에 56억8300만원을 투입해 조성한 경북형 작은정원은 전원생활을 희망하는 이들의 수요를 정확히 꿰뚫었다는 평가다. 이곳은 임대주택 21동과 커뮤니티 센터를 비롯해 3000㎡ 규모의 주말농장 등을 갖추고 있다. 편의성과 정주 환경을 동시에 확보함에 따라 입주자 모집 당시 5대 1이라는 높은 경쟁률을 기록하며 호응을 얻었다.

봉화읍 생기마지구와 춘양면 서벽 1·2지구에 총 92억원을 들여 조성한 임대주택 30동 역시 지난해 11월 입주를 완료했다. 군은 단순 주택 공급에 그치지 않고 도로와 상하수도 등 필수 기반 시설을 완비해 거주 편의를 높였다.

군 관계자는 “인구유입 성과는 경북의 다른 시·군에서 견학을 올 정도로 인구 정책의 우수 사례로 꼽히고 있다”며 “최근에는 경북인재개발원 관계자들이 인구구조 변화 대응과정 교육의 하나로 봉화를 방문해 사업 현장을 살피기도 했다”고 설명했다.

◆“워라밸 향상에 만족”…지역 경제 선순환 기대

실제 입주민들의 만족도 역시 높다. 생기마지구의 입주민 김씨는 “합리적인 임대 조건과 풀옵션 시설 덕분에 정착을 결심했다”며 “장거리 출퇴근 시간을 휴식과 여가 활동에 활용할 수 있게 되어 삶의 질이 개선됐다”고 말했다.

군은 이번 임대주택 공급이 단순한 인구 수치 증가를 넘어 지역 내 소비 진작 등 경제 활성화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.

박시홍 봉화군수 권한대행은 “가성비 높은 주거 환경이 입주민들에게 큰 매력으로 다가간 것 같다”며 “앞으로도 누구나 머물고 싶어 하는 최적의 정주 환경을 지속적으로 구축해 지역 사회에 새로운 활력을 불어넣겠다”고 했다.

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