통합의회 소재지 결정도 않고… 전남·광주, 청사부터 리모델링

7월 전남광주통합특별시 출범을 앞두고 광주시의회와 전남도의회가 통합의회를 대비해 수억 원의 예산으로 본회의장 리모델링을 추진해 논란이 일고 있다.



13일 광주시의회와 전남도의회에 따르면 양 의회는 6·3지방선거에서 선출된 의원들이 7월1일 통합의회 임시회를 열고 의장단을 구성한다. 현재 전남도의원은 61명, 광주시의원은 23명으로 양 의회 의원 수는 84명이다.



양 의회 모두 통합의회 의원을 수용할 수 있는 본회의 좌석 등 인프라를 갖추고 있지 않다. 이 때문에 양 의회는 7월 통합의회 출범에 대비해 경쟁적으로 수억 원의 예산을 들여 본회의장 시설 개선과 리모델링을 추진하고 있다.



전남도의회는 최근 광주시의원들의 도의회 본회장 출석에 대비해 집행부 좌석에 의원들이 전자투표를 할 수 있도록 컴퓨터를 설치했다. 전남도의회는 올해 본예산을 통해 주민 개방 편의 시설과 본회의장 등 청사 리모델링 예산 15억원을 편성했다. 전남도의회는 지난해 6월부터 사무동 증축 공사를 해 증축에 따른 기존 건물 리모델링은 불가피하다는 입장이다.



광주시의회도 7월1일 본회의 임시회 개최에 대비해 예비비 8억원을 들여 본회의장 리모델링 설계 용역에 착수했다. 본회의장 면적을 보면 광주시의회가 120㎡가량 넓어 통합의회 회의장으로 적절하다는 입장이다. 광주시의회 관계자는 “석 달 후면 통합의회 임시회가 열리는데, 광주시의회에서도 개최될 가능성이 있다”며 “이를 대비해 통합의원 수에 맞춘 본회의장 좌석 확보에 필요한 설계 용역 예산이라도 확보해야 된다는 차원에서 사전 준비를 하고 있다”고 했다.



통합의회 소재지가 결정되지 않는 상황에서 양 의회가 경쟁적으로 본회의장 리모델링에 나서 ‘예산 낭비’라는 지적이 나오고 있다.



통합의회 소재지는 7월 새로 구성되는 의원들이 통합의회 본회의에서 결정한다. 석 달 후 통합의회 소재지가 결정되면 어느 한쪽은 불필요한 예산을 쓴 꼴이 된다. 이 같은 예산 낭비를 막기 위해 지난달 양 의회 사무처는 간담회를 갖고 불필요한 시설 개선을 하지 않기로 약속했지만 양측 모두 이를 지키지 않고 있다.



더욱이 국회 정치개혁특별위원회는 통합의회 의원 정수 조정을 추진해 의원 정수도 아직 확정되지 않은 상황이다. 광주시는 인구 139만명에 광역의원이 23명이지만 전남도는 178만명 인구에 61명의 의석을 차지해 인구 비례에 따른 합리적인 정수 조정을 하고 있다.

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