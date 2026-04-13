방탄소년단, 데뷔 13주년 당일 부산 아시아드 주경기장서 콘서트

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)이 데뷔 13주년 당일(6월13일)에 부산에서 공연한다.

13일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면, 방탄소년단은 방탄소년단은 오는 6월 12~13일 부산 아시아드 주경기장에서 'BTS 월드 투어 '아리랑' 인 부산(WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN)'을 펼친다.

방탄소년단이 부산 아시아드 주경기장을 찾는 것은 지난 2022년 10월 '2030부산세계박람회 유치 기원 콘서트 '옛 투 컴' 인 부산(Yet to Come' in BUSAN)' 이후 3년8개월 만이다.

이곳은 방탄소년단이 군 입대 전 마지막으로 콘서트를 연 장소이다. 완전체 컴백 이후 다시 부산에서 공연을 펼친다는 점이 특별하다. 특히 6월13일은 방탄소년단의 데뷔일로 이처럼 뜻깊은 날에 한국에서 콘서트를 개최한다는 점 역시 상징적이라고 빅히트 뮤직은 특기했다.

오는 29일 오후 8시 놀(NOL) 티켓에서 팬클럽 선예매가 진행된다. 일반 예매는 30일 오후 8시 시작된다. 또한 온라인 라이브 스트리밍과 라이브 뷰잉(Live Viewing)도 병행한다.

한편 방탄소년단은 지난 9일과 11~12일 고양종합운동장 주경기장에서 'BTS 월드 투어 '아리랑'' 포문을 열고 사흘간 13만 2000여 관객과 만났다. 이들은 오는 17~18일 일본을 거쳐 북미, 유럽, 남미, 아시아 등지의 34개 도시에서 85회 공연을 이어간다. 이는 한국 가수의 단일 투어 기준 최다 회차다.

<뉴시스>

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