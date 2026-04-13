다문화가족 생애주기 맞춤 정책 확대…전북도 13개 사업에 207억 투입

전북도가 다문화가족의 안정적인 지역 정착과 자립, 사회통합을 위해 올해 207억원을 투입해 생애주기별 맞춤형 지원 정책을 본격 추진한다. 초기 정착부터 자립, 자녀 성장까지 단계별 지원을 강화해 지역 사회의 중요한 구성원으로 자리 잡도록 돕는다.

전북도는 다문화가족의 생활 안정과 자립 역량 강화를 목표로 총 13개 사업을 추진한다고 13일 밝혔다. 이번 정책은 초기 적응과 자립 기반 형성, 자녀 성장 지원으로 이어지는 구조로 설계됐다.

우선, 가족센터 운영 지원에 127억원을 투입해 도내 14개 센터를 중심으로 한국어 교육과 상담, 가족 지원 서비스를 통합 제공한다. 여기에 통·번역 서비스 12억원, 방문 교육 서비스 18억원을 더해 초기 정착과 일상 적응을 체계적으로 지원할 계획이다.

자녀 지원 분야도 대폭 강화된다. 언어 발달 지원에 10억원, 이중언어 학습 지원에 9억원을 투입해 학습 기반을 다지고, 기초 학습과 진로 지원 프로그램과 연계해 성장 단계별 지원을 확대한다.

도 자체 사업도 병행 추진한다. 글로벌마을학당 운영(16억원)과 다문화이주민플러스센터 운영(2억원), 고향나들이 지원(〃) 등을 통해 생활 안정과 정서적 유대 형성을 돕는다. 이와 함께 국적 취득 비용 지원과 정보 공유 프로그램 제작 등 실질적인 자립 기반 마련에도 초점을 맞췄다.

특히 ‘365 언니 멘토단’은 결혼 이민자의 지역 정착을 돕는 대표 사업으로 꼽힌다. 멘토 60명과 멘티 120명이 참여해 생활정보 제공, 정서적 지지, 국적 취득 준비 등을 지원하는 현장 중심 프로그램으로 운영되고 있다.

이와 함께 다문화 이해 교육과 문화 체험 프로그램을 확대해 지역 사회의 수용성을 높인다. 올해 하반기에는 ‘다문화 어울림 축제’를 개최해 도민과 다문화가족 간 소통과 화합의 장도 마련할 예정이다.

현재 전북 지역 결혼 이민자와 귀화자는 1만3476명, 다문화가족 자녀는 1만4425명, 전체 가구원은 4만6852명으로 집계됐다. 다문화 인구는 전북 인구(175만8000명)의 2.7% 수준이다. 전국 대비 결혼 이민자는 10위, 다문화 자녀 수는 8위를 차지하고 있다.

도는 이들을 단순한 지원 대상이 아닌 지역 사회의 핵심 인적 자원으로 보고 지원 정책을 확대할 방침이다. 전북도 관계자는 “다문화 정책은 지역의 다양성과 회복력을 높이는 중요한 기반”이라며 “이들이 안정적으로 정착하고 자립하도록 지원을 강화하고, 자녀들이 지역의 미래 인재로 성장할 수 있도록 적극 뒷받침할 것”이라고 말했다.

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