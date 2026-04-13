음악과 함께 달린다…KT지니뮤직, 기능성 음악 서비스 출시

KT지니뮤직이 달리기 즐기는 이용자들의 운동 효율을 극대화할 수 있는 기능성 러닝 음악 서비스를 13일 선보였다.

KT지니뮤직이 달리기 즐기는 이용자들의 운동 효율을 극대화할 수 있는 기능성 러닝 음악 서비스를 13일 선보였다. KT지니뮤직 제공

이번 서비스는 러너 개개인의 운동 습관을 세심하게 반영해 설계된 점이 가장 큰 특징이다. 이용자는 자신만의 운동 루틴과 컨디션에 맞춰 전체 운동 시간을 직접 설정할 수 있으며, 음악의 빠르기를 나타내는 단위인 BPM(Beat Per Minute) 수치에 최적화된 맞춤형 음악 리스트를 제공받는다.

음악 속도는 총 다섯 단계로 세분화했다. 가벼운 조깅이나 안정적인 페이스를 유지하고 싶을 때는 ‘BPM 140’을, 고강도 훈련으로 운동 능력을 끌어올리고 싶을 때는 최대 ‘BPM 180’까지 설정할 수 있어 개인별 속도 조절이 용이하다.

음악 박자에 맞춰 보폭과 달리기 속도를 정교하게 조절할 수 있도록 돕는 ‘러닝 메트로놈’ 기능은 전문적인 러닝을 원하는 이들에게 유용할 것으로 보인다.

해당 서비스는 지니 애플리케이션 접속 후 첫 화면 최상단에 위치한 ‘러닝’ 탭에서 간편하게 이용할 수 있다.

KT지니뮤직은 이번 서비스 출시를 기념해 특별한 이벤트도 마련했다. 세계적 인기 콘텐츠인 포켓몬스터의 출시 30주년을 기념해 열리는 ‘포켓몬 런 2026 in Seoul’ 행사 티켓을 추첨을 통해 증정하는 등 풍성한 혜택을 제공한다.

KT지니뮤직 관계자는 “러너들의 이용 패턴과 다양한 니즈를 반영해 지속적으로 서비스를 고도화하고, 웨어러블 기기와의 연계로 활용성도 높이겠다”고 말했다.

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